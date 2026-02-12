  1. В Україні

В Україні планують повністю заборонити російськомовну літературу, готується проєкт постанови, — Мінкульт

18:59, 12 лютого 2026
Механізм вилученням з обігу видавничої продукції РФ готує державний комітет з питань телебачення і радіомовлення.
В Україні напрацьовують нормативну базу для вилучення з обігу видавничої продукції РФ. Державний комітет телебачення і радіомовлення вже працює над проєктом урядової постанови, яка має визначити чіткий правовий алгоритм реалізації цієї процедури. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Вона нагадала, що чинний закон про видавничу справу вже містить рамкові заборони на розповсюдження антиукраїнського контенту

«Є закон про видавничу справу, який забороняє розповсюдження продукції чотирьох видів: яка пропагує війну, насильство і тоталітарні режими, виправдовує окупацію українських територій, створює позитивний образ держави-агресора або її інституцій і містить антиукраїнські змісти. Тобто на рівні закону це рамково закладено», — пояснила урядовиця.

За словами Бережної, зараз профільне відомство працює над тим, щоб перетворити ці загальні норми на дієвий інструмент.«Держкомтелерадіо працює над постановою, щоб закласти конкретний механізм. Ми координуємося з Держкомтелерадіо, враховуючи те, що це стосується видавничої справи, і будемо підтримувати цю постанову, щоб прийняти на уряді якомога швидше», — додала Бережна.

Також вона заявила, що майбутнє рішення охопить як продукцію безпосередньо з РФ, так і російськомовні книги, що порушують законодавство. Активізація цієї роботи стала відповіддю на петицію громадян щодо обмеження російськомовної книги, яка раніше набрала необхідні 25 тисяч голосів.

