В Украине планируют полностью запретить русскоязычную литературу, готовится проект постановления — Минкульт

Механизм изъятия из обращения издательской продукции РФ готовит государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине нарабатывают нормативную базу по изъятию из обращения издательской продукции РФ. Государственный комитет телевидения и радиовещания уже работает над проектом правительственного постановления, которое должно определить четкий правовой алгоритм реализации этой процедуры. Об этом сообщила министерша культуры Татьяна Бережная в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что действующий закон об издательском деле уже содержит рамочные запреты на распространение антиукраинского контента.

«Есть закон об издательском деле, запрещающий распространение продукции четырех видов: которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские содержания. То есть, на уровне закона это рамочно заложено», — пояснила чиновник.

По словам Бережной, сейчас профильное ведомство работает над тем, чтобы превратить эти общие нормы в действенный инструмент. «Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм. Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять на правительстве как можно скорее», — добавила Бережная.

Также она заявила, что будущее решение охватит как продукцию напрямую из РФ, так и русскоязычные книги, нарушающие законодательство. Активизация этой работы стала ответом на петицию граждан по ограничению русскоязычной книги, ранее набравшей необходимые 25 тысяч голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.