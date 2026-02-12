  1. В Україні

Омбудсман Лубінець наполягає на усуненні системних проблем у нарахуванні пенсій і соціальних виплат

19:10, 12 лютого 2026
Дмитро Лубінець вимагає від Мінсоцполітики терміново відновити зупинені пенсії та страхові виплати тисячам громадян на підконтрольній території та скасувати обов'язкову особисту явку для їх отримання.
Омбудсман Лубінець наполягає на усуненні системних проблем у нарахуванні пенсій і соціальних виплат
Омбудсман Дмитро Лубінець вимагає від Міністерства соціальної політики невідкладних рішень щодо поновлення пенсійних виплат. За його словами, він підтримав відкритий лист ветеранської спільноти «Трайб», адресований Уряду та Верховній Раді. У зверненні йдеться про призупинення пенсійних і страхових виплат громадянам, які проживають на підконтрольній уряду території, у зв’язку із застосуванням постанови №299.

Лубінець вважає, що вимога до родин загиблих військовослужбовців або постраждалих від російської агресії доводити відсутність виплат з боку РФ є необґрунтованою. Він навів приклад сім’ї загиблого військового з Маріуполя, дитині якого призупинили виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника. За його словами, родину зобов’язали підтвердити, що вона не отримує коштів від Росії, попри те що сім’я не перебувала на тимчасово окупованих територіях.

Омбудсман зазначив, що такі випадки не є поодинокими. За його даними, було призупинено виплати по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника (зокрема дітям загиблих військовослужбовців), за віком, за вислугу років, а також страхові виплати та щомісячне довічне грошове утримання. Йдеться про тисячі громадян України, які проживають на підконтрольній території.

Лубінець повідомив, що скерував офіційне подання міністру соціальної політики, сім’ї та єдності з вимогою:

  • невідкладно поновити пенсійні та страхові виплати без переривання;
  • припинити практику обов’язкової особистої явки для громадян, які перебувають на підконтрольній території;
  • забезпечити підтвердження даних через державні реєстри та інформаційні системи;
  • запровадити ідентифікацію через банки та ЦНАПи;
  • доукомплектувати сервісні центри та створити мобільні бригади для маломобільних осіб.

Окремо він наголосив, що масові черги та необхідність особисто підтверджувати факт перебування в живих свідчать про системні проблеми в адмініструванні. За його словами, пенсія є конституційним правом громадянина, а держава має забезпечити безперервність виплат для осіб, які перебувають на підконтрольній уряду території.

омбудсмен Дмитро Лубінець пенсія

