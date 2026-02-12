Омбудсмен Лубинец настаивает на устранении системных проблем в начислении пенсий и социальных выплат

Дмитрий Лубинец требует от Минсоцполитики срочно восстановить остановленные пенсии и страховые выплаты тысячам граждан на подконтрольной территории и упразднить обязательную личную явку для их получения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Омбудсмен Дмитро Лубінець требует от Министерства социальной политики незамедлительных решений по возобновлению пенсионных выплат. По его словам, он поддержал открытое письмо ветеранского сообщества «Трайб», адресованное Правительству и Верховной Раде. В обращении говорится о приостановке пенсионных и страховых выплат гражданам, проживающим на подконтрольной правительству территории, в связи с применением постановления №299.

Лубинец считает, что требование к семьям погибших военнослужащих или пострадавших от российской агрессии доказывать отсутствие выплат со стороны РФ является необоснованным. Он привёл пример семьи погибшего военного из Мариуполя, ребёнку которого приостановили выплату пенсии по случаю потери кормильца. По его словам, семью обязали подтвердить, что она не получает средства от России, несмотря на то что семья не находилась на временно оккупированных территориях.

Омбудсмен отметил, что такие случаи не являются единичными. По его данным, были приостановлены выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца (в том числе детям погибших военнослужащих), по возрасту, за выслугу лет, а также страховые выплаты и ежемесячное пожизненное денежное содержание. Речь идёт о тысячах граждан Украины, проживающих на подконтрольной территории.

Лубинец сообщил, что направил официальное представление министру социальной политики, семьи и единства с требованием:

незамедлительно возобновить пенсионные и страховые выплаты без перерыва;

прекратить практику обязательной личной явки для граждан, находящихся на подконтрольной территории;

обеспечить подтверждение данных через государственные реестры и информационные системы;

ввести идентификацию через банки и ЦНАПы;

доукомплектовать сервисные центры и создать мобильные бригады для маломобильных лиц.

Отдельно он подчеркнул, что массовые очереди и необходимость лично подтверждать факт нахождения в живых свидетельствуют о системных проблемах в администрировании. По его словам, пенсия является конституционным правом гражданина, а государство должно обеспечить непрерывность выплат для лиц, находящихся на подконтрольной правительству территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.