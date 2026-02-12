У Чернівцях знайшли 13-річну школярку, яку з вулиці викрав чоловік

Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який міг бути причетний до викрадення дівчини.

фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у можливій причетності до зникнення 13-річної школярки. Про це повідомив заступник голови НПУ Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що перед зникненням дитина встигла записати для подруги повідомлення зі словами "Я не знаю, в якій машині сиджу", проте відправити його не змогла, оскільки зловмисник викинув її речі та телефон.

Слідчі попередньо з’ясували, що чоловік заманив дівчину до автомобіля, запропонувавши підвезти її.

Пошукові заходи тривали дві доби — до операції залучили аеророзвідку, службових собак та весь особовий склад місцевого підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили місце перебування дитини в одному із сіл області, проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, опитавши очевидців та зібравши речові докази.

Дівчинку виявили неушкодженою. Під час обшуку автомобіля затриманого поліцейські знайшли кайданки.

"У 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька не набагато старше потерпілої. Неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, п’яну їзду тощо", — зазначає Нєбитов.

Досудове розслідування триває за статтею незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.