  1. В Україні

У Чернівцях знайшли 13-річну школярку, яку з вулиці викрав чоловік

20:15, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який міг бути причетний до викрадення дівчини.
У Чернівцях знайшли 13-річну школярку, яку з вулиці викрав чоловік
фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у можливій причетності до зникнення 13-річної школярки.  Про це повідомив заступник голови НПУ Андрій Нєбитов.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Він зазначив, що перед зникненням дитина встигла записати для подруги повідомлення зі словами "Я не знаю, в якій машині сиджу", проте відправити його не змогла, оскільки зловмисник викинув її речі та телефон.

Слідчі попередньо з’ясували, що чоловік заманив дівчину до автомобіля, запропонувавши підвезти її.

Пошукові заходи тривали дві доби — до операції залучили аеророзвідку, службових собак та весь особовий склад місцевого підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили місце перебування дитини в одному із сіл області, проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, опитавши очевидців та зібравши речові докази.

Дівчинку виявили неушкодженою. Під час обшуку автомобіля затриманого поліцейські знайшли кайданки.

"У 37-річного зловмисника четверо дітей, є донька не набагато старше потерпілої. Неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, п’яну їзду тощо", — зазначає Нєбитов.

Досудове розслідування триває за статтею незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Чернівці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]