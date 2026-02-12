В Черновцах нашли 13-летнюю школьницу, которую с улицы похитил мужчина

Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который мог быть причастен к похищению девочки.

В Черновцах задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в возможной причастности к исчезновению 13-летней школьницы. Об этом сообщил заместитель председателя НПУ Андрей Небытов.

Он отметил, что перед исчезновением ребенок успел записать для подруги сообщения со словами "Я не знаю, в какой машине сижу", однако отправить его не смог, поскольку злоумышленник выбросил его вещи и телефон.

Следователи предварительно выяснили, что мужчина заманил девочку в автомобиль, предложив подвезти ее.

Поисковые мероприятия продолжались двое суток — к операции привлекли аэроразведку, служебных собак и весь личный состав местного подразделения полиции.

Правоохранители установили местонахождение ребенка в одном из сел области, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, опросив очевидцев и собрав вещественные доказательства.

Девочку оказали невредимой. Во время обыска автомобиля задержанного полицейские обнаружили наручники.

"У 37-летнего злоумышленника четверо детей, есть дочь не намного старше потерпевшей. Неоднократно привлекался к админответственности за незаконное пересечение границы, пьяную езду и т.д.", — отмечает Небытов.

Досудебное расследование продолжается по статье незаконного лишения свободы или похищения человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

