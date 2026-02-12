  1. В Україні

Світло вимикатимуть у всіх регіонах: Укренерго повідомило про графіки на 13 лютого

20:42, 12 лютого 2026
13 лютого в усіх регіонах будуть застосовуватися графіки відключення світла.
Світло вимикатимуть у всіх регіонах: Укренерго повідомило про графіки на 13 лютого
У п’ятницю, 13 лютого, в усіх областях України протягом доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Енергетики пояснили, що обмеження запроваджують через наслідки російських ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися залежно від поточних умов.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

відключення світла світло графіки відключень світла

