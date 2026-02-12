Свет будут выключать во всех регионах: Укрэнерго сообщило о графиках на 13 февраля
20:42, 12 февраля 2026
13 февраля во всех регионах будут применяться графики отключения света.
В пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Энергетики объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время, ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может изменяться в зависимости от текущих условий.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
