Свет будут выключать во всех регионах: Укрэнерго сообщило о графиках на 13 февраля

13 февраля во всех регионах будут применяться графики отключения света.

В пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Энергетики объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время, ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может изменяться в зависимости от текущих условий.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

