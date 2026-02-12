  1. В Украине

Свет будут выключать во всех регионах: Укрэнерго сообщило о графиках на 13 февраля

20:42, 12 февраля 2026
13 февраля во всех регионах будут применяться графики отключения света.
В пятницу, 13 февраля, во всех областях Украины в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Энергетики объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских ракетных и дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время, ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может изменяться в зависимости от текущих условий.

"Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Что не так с проектом нового Трудового кодекса: эксперты ВРУ нашли серьезные риски

ГНЭУ обнародовало заключение к проекту нового Трудового кодекса: что насторожило экспертов.

Судьи смогут иметь более одного помощника: решение Совета судей

Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи, позволив более гибко подходить к формированию штата помощников в судах с высокой нагрузкой.

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.

Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

