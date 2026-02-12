  1. В Україні

РФ маніпулює «Орєшніком» замість того, щоб дати відповіді на нові пропозиції мирних переговорів — Зеленський

21:02, 12 лютого 2026
Україна готова до нових переговорів у США, але поки що Росія не дає конкретних відповідей, зазначив Президент Володимир Зеленський.
Президент Володимир Зеленський закликав пришвидшити постачання пакетів допомоги для української ППО. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Завдання міністра оборони — він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на „Рамштайні“: потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й „шахеди“ їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато», — наголосив Президент. 

Зеленський підкреслив також, що Україні потрібна сильна міжнародна підтримка й тиск на РФ.

«Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну… Очікую вже на цьому тижні відповідних результатів із підтримки України», — заявив Президент.

Також він повідомив про контакт переговорної групи з американською стороною.

«На жаль, зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "Орєшніком", це точно не про мир», — зазначив Президент.

 Нагадаємо, що 12 лютого по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного ракетного комплексу Орєшнік.

