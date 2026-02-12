РФ маніпулює «Орєшніком» замість того, щоб дати відповіді на нові пропозиції мирних переговорів — Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав пришвидшити постачання пакетів допомоги для української ППО. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
«Завдання міністра оборони — він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на „Рамштайні“: потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й „шахеди“ їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато», — наголосив Президент.
Зеленський підкреслив також, що Україні потрібна сильна міжнародна підтримка й тиск на РФ.
«Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну… Очікую вже на цьому тижні відповідних результатів із підтримки України», — заявив Президент.
Також він повідомив про контакт переговорної групи з американською стороною.
«На жаль, зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з "Орєшніком", це точно не про мир», — зазначив Президент.
Нагадаємо, що 12 лютого по всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного ракетного комплексу Орєшнік.