  1. В Украине

РФ манипулирует «Орешником» вместо того, чтобы дать ответы на новые предложения мирных переговоров — Зеленский

21:02, 12 февраля 2026
Украина готова к новым переговорам в США, но пока Россия не дает конкретных ответов, отметил Президент Владимир Зеленский.
РФ манипулирует «Орешником» вместо того, чтобы дать ответы на новые предложения мирных переговоров — Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал ускорить поставки пакетов помощи для украинской ПВО. Об этом он заявил в вечернем обращении.

«Задача министра обороны — он сейчас с европейцами и другими нашими партнёрами на „Рамштайне“: необходимо ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но и для всех в Европе. Россияне не должны привыкнуть к тому, что их ракеты и „шахеды“ им чем-то помогают. Они лишь всё усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного», — подчеркнул Президент.

Зеленский также отметил, что Украине необходима сильная международная поддержка и давление на РФ.

«Необходимо завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за войну… Ожидаю уже на этой неделе соответствующих результатов по поддержке Украины», — заявил Президент.

Также он сообщил о контакте переговорной группы с американской стороной.

«К сожалению, сейчас ещё не имеем достаточно твёрдых ответов от России относительно того, что предложено на следующую неделю. Пока слышим лишь очередные манипуляции с „Орешником“, это точно не о мире», — отметил Президент.

Напомним, что 12 февраля по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения противником баллистического ракетного комплекса «Орешник».

рф Украина война Владимир Зеленский переговоры

