Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, — Зеленський

За даними The Atlantic, Зеленський волів би не укладати жодної угоди, ніж змушувати українців погоджуватися на невигідну домовленість з Росією.

Україна готова продовжувати воювати з Росією, якщо можливості підписати хорошу угоду про завершення війни не буде. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Atlantic.

За інформацією видання, частина його найближчого оточення занепокоєна тим, що шанс на мирну домовленість зменшується. Вони вважають, що без угоди вже цієї весни бойові дії можуть затягнутися на роки.

Сам Зеленський наголосив, що не погодиться на невигідні умови і радше відмовиться від угоди, ніж змусить українців прийняти поганий мир. Він також заявив, що після чотирьох років повномасштабної війни країна готова й надалі чинити опір.

Також він додав, що основні питання, пов’язані з гарантіями безпеки від США, досі не вирішені.

