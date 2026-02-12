  1. В Україні

Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, — Зеленський

21:46, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними The Atlantic, Зеленський волів би не укладати жодної угоди, ніж змушувати українців погоджуватися на невигідну домовленість з Росією.
Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна готова продовжувати воювати з Росією, якщо можливості підписати хорошу угоду про завершення війни не буде. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Atlantic.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією видання, частина його найближчого оточення занепокоєна тим, що шанс на мирну домовленість зменшується. Вони вважають, що без угоди вже цієї весни бойові дії можуть затягнутися на роки.

Сам Зеленський наголосив, що не погодиться на невигідні умови і радше відмовиться від угоди, ніж змусить українців прийняти поганий мир. Він також заявив, що після чотирьох років повномасштабної війни країна готова й надалі чинити опір.

Також він додав, що основні питання, пов’язані з гарантіями безпеки від США, досі не вирішені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]