  1. В Украине

Я лучше не заключу никакого соглашения, чем заставлю свой народ принять плохую, — Зеленский

21:46, 12 февраля 2026
По данным The Atlantic, Зеленский предпочел бы не заключать никакого соглашения, чем заставлять украинцев соглашаться на невыгодную договоренность с Россией.
Я лучше не заключу никакого соглашения, чем заставлю свой народ принять плохую, — Зеленский
Украина готова продолжать воевать с Россией, если возможности подписать хорошее соглашение о завершении войны не будет. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Atlantic.

По информации издания, часть его ближайшего окружения обеспокоена тем, что шанс на мирную договоренность уменьшается. Они считают, что без сделки уже этой весной боевые действия могут затянуться на годы.

Сам Зеленский подчеркнул, что не согласится на невыгодные условия и скорее откажется от соглашения, чем заставит украинцев принять плохой мир. Он также заявил, что после четырех лет полномасштабной войны страна готова и дальше сопротивляться.

Также он добавил, что основные вопросы, связанные с гарантиями безопасности от США, до сих пор не решены.

рф Украина война Владимир Зеленский

