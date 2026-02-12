У які години відключатимуть світло на Київщині 13 лютого — ДТЕК опублікував графіки
22:03, 12 лютого 2026
На Київщині 13 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Фото: УНІАН
У п’ятницю, 13 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Причина — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.
