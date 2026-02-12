В какие часы будут отключать свет в Киевской области 13 февраля — ДТЭК опубликовал графики
22:03, 12 февраля 2026
В Киевской области 13 февраля будут действовать графики почасовых отключений света.
В пятницу, 13 февраля, в Киевской области будут выключать свет — следовательно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причина – последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.
