В какие часы будут отключать свет в Киевской области 13 февраля — ДТЭК опубликовал графики

В Киевской области 13 февраля будут действовать графики почасовых отключений света.

В пятницу, 13 февраля, в Киевской области будут выключать свет — следовательно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина – последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

