НАДС погодило нові програми підвищення кваліфікації для держслужбовців

До переліку увійшли 17 провайдерів навчання — від регіональних центрів до університетів і профільних установ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби видало наказ № 22-26, яким погодило низку програм підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Документ ухвалено відповідно до Положення про Національне агентство, затвердженого постановою Кабміну від 1 жовтня 2014 року № 500, Положення про систему професійного навчання (постанова уряду від 6 лютого 2019 року № 106), а також Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації, затверджених наказом агентства від 2 листопада 2022 року № 107-22 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 18 листопада 2022 року за № 1434/38770.

Хто отримав погодження

Агентство погодило програми 17 провайдерів професійного навчання, зокрема:

Вищої школи публічного управління;

Волинського, Івано-Франківського, Полтавського, Рівненського, Сумського регіональних центрів підвищення кваліфікації;

Державного закладу післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації»;

Дослідницької служби Верховної Ради України;

Маріупольського державного університету;

Миколаївського національного аграрного університету;

Національної академії внутрішніх справ;

Національного університету «Одеська політехніка»;

Програми «U-LEAD з Європою»;

Тренінгового центру прокурорів України;

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Донбаського інституту техніки та менеджменту закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;

громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

Тематика програм

Серед погоджених — як загальні професійні (сертифікатні), так і короткострокові програми. Вони охоплюють, зокрема, такі напрями:

аналіз публічної політики;

цифрова грамотність і використання інструментів Google;

потенціал штучного інтелекту на державній службі;

управління персоналом, конфлікт-менеджмент і організаційна культура;

запобігання та протидія корупції;

гендерно орієнтований підхід і недискримінація;

європейська та євроатлантична інтеграція;

перехідне правосуддя;

психологічна підтримка і профілактика професійного вигорання;

державна мова в публічному управлінні;

англійська мова для публічних службовців.

Окремі програми адресовані службовцям категорій «Б» і «В», зокрема тим, хто вперше призначений на посаду, а також передбачають періодичне навчання не рідше одного разу на три роки.

Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечити оприлюднення погоджених програм на офіційному вебсайті агентства та на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.