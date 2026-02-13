  1. В Україні

НАДС погодило нові програми підвищення кваліфікації для держслужбовців

11:11, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До переліку увійшли 17 провайдерів навчання — від регіональних центрів до університетів і профільних установ.
НАДС погодило нові програми підвищення кваліфікації для держслужбовців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби видало наказ № 22-26, яким погодило низку програм підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ ухвалено відповідно до Положення про Національне агентство, затвердженого постановою Кабміну від 1 жовтня 2014 року № 500, Положення про систему професійного навчання (постанова уряду від 6 лютого 2019 року № 106), а також Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації, затверджених наказом агентства від 2 листопада 2022 року № 107-22 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 18 листопада 2022 року за № 1434/38770.

Хто отримав погодження

Агентство погодило програми 17 провайдерів професійного навчання, зокрема:

  • Вищої школи публічного управління;
  • Волинського, Івано-Франківського, Полтавського, Рівненського, Сумського регіональних центрів підвищення кваліфікації;
  • Державного закладу післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації»;
  • Дослідницької служби Верховної Ради України;
  • Маріупольського державного університету;
  • Миколаївського національного аграрного університету;
  • Національної академії внутрішніх справ;
  • Національного університету «Одеська політехніка»;
  • Програми «U-LEAD з Європою»;
  • Тренінгового центру прокурорів України;
  • Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
  • Донбаського інституту техніки та менеджменту закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
  • громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».

Тематика програм

Серед погоджених — як загальні професійні (сертифікатні), так і короткострокові програми. Вони охоплюють, зокрема, такі напрями:

  • аналіз публічної політики;
  • цифрова грамотність і використання інструментів Google;
  • потенціал штучного інтелекту на державній службі;
  • управління персоналом, конфлікт-менеджмент і організаційна культура;
  • запобігання та протидія корупції;
  • гендерно орієнтований підхід і недискримінація;
  • європейська та євроатлантична інтеграція;
  • перехідне правосуддя;
  • психологічна підтримка і профілактика професійного вигорання;
  • державна мова в публічному управлінні;
  • англійська мова для публічних службовців.

Окремі програми адресовані службовцям категорій «Б» і «В», зокрема тим, хто вперше призначений на посаду, а також передбачають періодичне навчання не рідше одного разу на три роки.

Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечити оприлюднення погоджених програм на офіційному вебсайті агентства та на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Уряд затвердив трирічний план заходів щодо скорочення споживання алкоголю

Уряд запроваджує системний підхід до зменшення негативних наслідків споживання алкогольних напоїв.

Підсумки року і плани на майбутнє: ВС вперше проводить засідання Пленуму у новому форматі — текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію першого засідання Пленуму у форматі відкриття Судового року.

Незручні запитання до судді: відверте інтерв’ю з головою Хмільницького міськрайонного суду Оленою Павлюк

Незручно запитати: питання до судді, які дуже хочеться задати.

Проєкт Трудового кодексу звужує гарантії з оплати праці: ГНЕУ оприлюднило зауваження

ГНЕУ звертає увагу, що запропоновані в проєкті Трудового кодексу норми можуть послабити захист працівників у питаннях оплати праці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]