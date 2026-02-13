НАДС погодило нові програми підвищення кваліфікації для держслужбовців
Національне агентство України з питань державної служби видало наказ № 22-26, яким погодило низку програм підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Документ ухвалено відповідно до Положення про Національне агентство, затвердженого постановою Кабміну від 1 жовтня 2014 року № 500, Положення про систему професійного навчання (постанова уряду від 6 лютого 2019 року № 106), а також Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації, затверджених наказом агентства від 2 листопада 2022 року № 107-22 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 18 листопада 2022 року за № 1434/38770.
Хто отримав погодження
Агентство погодило програми 17 провайдерів професійного навчання, зокрема:
- Вищої школи публічного управління;
- Волинського, Івано-Франківського, Полтавського, Рівненського, Сумського регіональних центрів підвищення кваліфікації;
- Державного закладу післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації»;
- Дослідницької служби Верховної Ради України;
- Маріупольського державного університету;
- Миколаївського національного аграрного університету;
- Національної академії внутрішніх справ;
- Національного університету «Одеська політехніка»;
- Програми «U-LEAD з Європою»;
- Тренінгового центру прокурорів України;
- Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
- Донбаського інституту техніки та менеджменту закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
- громадської організації «Розвиток громадянських компетентностей в Україні».
Тематика програм
Серед погоджених — як загальні професійні (сертифікатні), так і короткострокові програми. Вони охоплюють, зокрема, такі напрями:
- аналіз публічної політики;
- цифрова грамотність і використання інструментів Google;
- потенціал штучного інтелекту на державній службі;
- управління персоналом, конфлікт-менеджмент і організаційна культура;
- запобігання та протидія корупції;
- гендерно орієнтований підхід і недискримінація;
- європейська та євроатлантична інтеграція;
- перехідне правосуддя;
- психологічна підтримка і профілактика професійного вигорання;
- державна мова в публічному управлінні;
- англійська мова для публічних службовців.
Окремі програми адресовані службовцям категорій «Б» і «В», зокрема тим, хто вперше призначений на посаду, а також передбачають періодичне навчання не рідше одного разу на три роки.
Генеральний департамент з питань професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечити оприлюднення погоджених програм на офіційному вебсайті агентства та на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями».
