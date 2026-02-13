НАГС согласовало новые программы повышения квалификации для госслужащих

В перечень вошли 17 провайдеров обучения — от региональных центров до университетов и профильных учреждений.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы издало приказ № 22-26, которым согласовало ряд программ повышения квалификации для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Документ принят в соответствии с Положением о Национальном агентстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 1 октября 2014 года № 500, Положением о системе профессионального обучения (постановление правительства от 6 февраля 2019 года № 106), а также Требованиями к содержанию и структуре программ повышения квалификации, утвержденными приказом агентства от 2 ноября 2022 года № 107-22 и зарегистрированными в Министерстве юстиции 18 ноября 2022 года за № 1434/38770.

Кто получил согласование

Агентство согласовало программы 17 провайдеров профессионального обучения, в частности:

Высшей школы публичного управления;

Волынского, Ивано-Франковского, Полтавского, Ровенского, Сумского региональных центров повышения квалификации;

Государственного учреждения последипломного образования «Тернопольский региональный центр повышения квалификации»;

Исследовательской службы Верховной Рады Украины;

Мариупольского государственного университета;

Николаевского национального аграрного университета;

Национальной академии внутренних дел;

Национального университета «Одесская политехника»;

Программы «U-LEAD с Европой»;

Тренингового центра прокуроров Украины;

Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого;

Донбасского института техники и менеджмента учреждения высшего образования «Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая»;

общественной организации «Развитие гражданских компетентностей в Украине».

Тематика программ

Среди согласованных — как общие профессиональные (сертификатные), так и краткосрочные программы. Они охватывают, в частности, такие направления:

анализ публичной политики;

цифровая грамотность и использование инструментов Google;

потенциал искусственного интеллекта на государственной службе;

управление персоналом, конфликт-менеджмент и организационная культура;

предотвращение и противодействие коррупции;

гендерно ориентированный подход и недискриминация;

европейская и евроатлантическая интеграция;

переходное правосудие;

психологическая поддержка и профилактика профессионального выгорания;

государственный язык в публичном управлении;

английский язык для публичных служащих.

Отдельные программы адресованы служащим категорий «Б» и «В», в частности тем, кто впервые назначен на должность, а также предусматривают периодическое обучение не реже одного раза в три года.

Генеральный департамент по вопросам профессионального развития государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления должен обеспечить обнародование согласованных программ на официальном вебсайте агентства и на вебпортале управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями».

