НАГС согласовало новые программы повышения квалификации для госслужащих
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы издало приказ № 22-26, которым согласовало ряд программ повышения квалификации для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.
Документ принят в соответствии с Положением о Национальном агентстве, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 1 октября 2014 года № 500, Положением о системе профессионального обучения (постановление правительства от 6 февраля 2019 года № 106), а также Требованиями к содержанию и структуре программ повышения квалификации, утвержденными приказом агентства от 2 ноября 2022 года № 107-22 и зарегистрированными в Министерстве юстиции 18 ноября 2022 года за № 1434/38770.
Кто получил согласование
Агентство согласовало программы 17 провайдеров профессионального обучения, в частности:
- Высшей школы публичного управления;
- Волынского, Ивано-Франковского, Полтавского, Ровенского, Сумского региональных центров повышения квалификации;
- Государственного учреждения последипломного образования «Тернопольский региональный центр повышения квалификации»;
- Исследовательской службы Верховной Рады Украины;
- Мариупольского государственного университета;
- Николаевского национального аграрного университета;
- Национальной академии внутренних дел;
- Национального университета «Одесская политехника»;
- Программы «U-LEAD с Европой»;
- Тренингового центра прокуроров Украины;
- Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого;
- Донбасского института техники и менеджмента учреждения высшего образования «Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая»;
- общественной организации «Развитие гражданских компетентностей в Украине».
Тематика программ
Среди согласованных — как общие профессиональные (сертификатные), так и краткосрочные программы. Они охватывают, в частности, такие направления:
- анализ публичной политики;
- цифровая грамотность и использование инструментов Google;
- потенциал искусственного интеллекта на государственной службе;
- управление персоналом, конфликт-менеджмент и организационная культура;
- предотвращение и противодействие коррупции;
- гендерно ориентированный подход и недискриминация;
- европейская и евроатлантическая интеграция;
- переходное правосудие;
- психологическая поддержка и профилактика профессионального выгорания;
- государственный язык в публичном управлении;
- английский язык для публичных служащих.
Отдельные программы адресованы служащим категорий «Б» и «В», в частности тем, кто впервые назначен на должность, а также предусматривают периодическое обучение не реже одного раза в три года.
Генеральный департамент по вопросам профессионального развития государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления должен обеспечить обнародование согласованных программ на официальном вебсайте агентства и на вебпортале управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями».
