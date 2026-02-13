Виїзд нотаріуса додому чи до лікарні: коли це можливо і на яких підставах

Хто має право на виїзну нотаріальну дію і які документи обов’язкові.

Джерело фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило ключові умови вчинення нотаріальних дій поза межами державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Коли нотаріус може виїхати

Загальне правило передбачає, що нотаріальні дії вчиняють у приміщенні державної нотаріальної контори або в офісі приватного нотаріуса. Водночас закон допускає винятки.

Нотаріус може вчинити дію поза конторою, якщо:

особа не може з’явитися особисто через хворобу, похилий вік чи інші поважні причини;

цього вимагають особливості самої нотаріальної дії.

Обов’язкова умова — дія має відбуватися в межах нотаріального округу.

Якщо нотаріус працює поза приміщенням контори (вдома, у лікарні, за місцезнаходженням юридичної особи тощо), у посвідчувальному написі документа та в реєстрі зазначають точну адресу й причини такого виїзду.

Як перевіряють дієздатність

Перед вчиненням нотаріальної дії нотаріус перевіряє цивільну дієздатність особи.

Це відбувається у два етапи:

1. Перевірка документів, що посвідчують особу та вік.

Йдеться, зокрема, про паспорт громадянина України або інший документ, передбачений законом, національний паспорт іноземця чи документ, що його замінює.

Водночас посвідчення водія, посвідчення моряка, члена екіпажу, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, а також посвідчення, видане за місцем роботи, не можуть використовуватися для встановлення особи громадянина України під час укладення правочинів.

2. Оцінка усвідомлення дій.

Нотаріус у процесі розмови з’ясовує, чи особа розуміє значення своїх дій, їх правові наслідки та чи відповідає її волевиявлення реальній волі.

Якщо є сумніви

У разі сумнівів щодо обсягу цивільної дієздатності нотаріус зобов’язаний звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання особи, аби перевірити, чи не встановлено над нею опіку або піклування.

Підстави для відмови

Нотаріус відмовить у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

особа не усвідомлює значення своїх дій;

відсутні необхідні документи;

є обґрунтовані сумніви у законності правочину.

Таким чином, виїзне вчинення нотаріальних дій — це виняток із загального правила, який застосовують за наявності поважних причин і з дотриманням чітких процедурних вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.