  1. В Украине

Выезд нотариуса на дом или в больницу: когда это возможно и на каких основаниях

13:18, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто имеет право на выездное нотариальное действие и какие документы обязательны.
Выезд нотариуса на дом или в больницу: когда это возможно и на каких основаниях
Источник фото: depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило ключевые условия совершения нотариальных действий вне пределов государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Когда нотариус может выехать

Общее правило предусматривает, что нотариальные действия совершают в помещении государственной нотариальной конторы или в офисе частного нотариуса. В то же время закон допускает исключения.

Нотариус может совершить действие вне конторы, если:

  • лицо не может явиться лично по причине болезни, преклонного возраста или других уважительных причин;
  • этого требуют особенности самого нотариального действия.

Обязательное условие — действие должно совершаться в пределах нотариального округа.

Если нотариус работает вне помещения конторы (дома, в больнице, по местонахождению юридического лица и т.п.), в удостоверительной надписи документа и в реестре указывают точный адрес и причины такого выезда.

Как проверяют дееспособность

Перед совершением нотариального действия нотариус проверяет гражданскую дееспособность лица.

Это происходит в два этапа:

1. Проверка документов, удостоверяющих личность и возраст.

Речь идет, в частности, о паспорте гражданина Украины или ином документе, предусмотренном законом, национальном паспорте иностранца или документе, который его заменяет.

В то же время удостоверение водителя, удостоверение моряка, члена экипажа, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, а также удостоверение, выданное по месту работы, не могут использоваться для установления личности гражданина Украины при заключении сделок.

2. Оценка осознания действий.

Нотариус в процессе беседы выясняет, понимает ли лицо значение своих действий, их правовые последствия и соответствует ли его волеизъявление реальной воле.

Если есть сомнения

В случае сомнений относительно объема гражданской дееспособности нотариус обязан обратиться в орган опеки и попечительства по месту проживания лица, чтобы проверить, не установлены ли над ним опека или попечительство.

Основания для отказа

Нотариус откажет в совершении нотариального действия, если:

  • лицо не осознает значение своих действий;
  • отсутствуют необходимые документы;
  • есть обоснованные сомнения в законности сделки.

Таким образом, выездное совершение нотариальных действий — это исключение из общего правила, которое применяют при наличии уважительных причин и с соблюдением четких процедурных требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст нотариус Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Правительство утвердило трехлетний план мероприятий по сокращению потребления алкоголя

Правительство внедряет системный подход к уменьшению негативных последствий потребления алкогольных напитков.

Подведение итогов года и планы на будущее: ВС впервые проводит заседание Пленума в новом формате — текстовая трансляция

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию первого заседания Пленума в формате открытия Судебного года.

Неудобные вопросы к судье: откровенное интервью с председателем Хмельницкого горрайонного суда Еленой Павлюк

Неудобно спросить: вопросы к судье, которые очень хочется задать.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]