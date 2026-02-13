Выезд нотариуса на дом или в больницу: когда это возможно и на каких основаниях

Кто имеет право на выездное нотариальное действие и какие документы обязательны.

Источник фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило ключевые условия совершения нотариальных действий вне пределов государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

Когда нотариус может выехать

Общее правило предусматривает, что нотариальные действия совершают в помещении государственной нотариальной конторы или в офисе частного нотариуса. В то же время закон допускает исключения.

Нотариус может совершить действие вне конторы, если:

лицо не может явиться лично по причине болезни, преклонного возраста или других уважительных причин;

этого требуют особенности самого нотариального действия.

Обязательное условие — действие должно совершаться в пределах нотариального округа.

Если нотариус работает вне помещения конторы (дома, в больнице, по местонахождению юридического лица и т.п.), в удостоверительной надписи документа и в реестре указывают точный адрес и причины такого выезда.

Как проверяют дееспособность

Перед совершением нотариального действия нотариус проверяет гражданскую дееспособность лица.

Это происходит в два этапа:

1. Проверка документов, удостоверяющих личность и возраст.

Речь идет, в частности, о паспорте гражданина Украины или ином документе, предусмотренном законом, национальном паспорте иностранца или документе, который его заменяет.

В то же время удостоверение водителя, удостоверение моряка, члена экипажа, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, а также удостоверение, выданное по месту работы, не могут использоваться для установления личности гражданина Украины при заключении сделок.

2. Оценка осознания действий.

Нотариус в процессе беседы выясняет, понимает ли лицо значение своих действий, их правовые последствия и соответствует ли его волеизъявление реальной воле.

Если есть сомнения

В случае сомнений относительно объема гражданской дееспособности нотариус обязан обратиться в орган опеки и попечительства по месту проживания лица, чтобы проверить, не установлены ли над ним опека или попечительство.

Основания для отказа

Нотариус откажет в совершении нотариального действия, если:

лицо не осознает значение своих действий;

отсутствуют необходимые документы;

есть обоснованные сомнения в законности сделки.

Таким образом, выездное совершение нотариальных действий — это исключение из общего правила, которое применяют при наличии уважительных причин и с соблюдением четких процедурных требований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.