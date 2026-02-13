  1. В Україні

«Закінчено» чи «завершено»: у чому різниця статусів виконавчого провадження

23:12, 13 лютого 2026
Закінчено» означає повне виконання, тоді як «завершено» не завжди свідчить про сплату боргу.
Сторонам виконавчого провадження варто уважно стежити за статусами в Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП), адже формулювання «закінчено» та «завершено» мають різне правове значення. 

Чому статус має значення

Статус провадження в АСВП відображає фактичний стан виконання судового рішення або іншого виконавчого документа. Саме він дозволяє сторонам контролювати перебіг примусового виконання та своєчасно реагувати на дії виконавця.

Водночас схожість термінів «закінчено» і «завершено» часто вводить користувачів в оману. Судова практика також свідчить про розмежування цих понять.

«Закінчено»: рішення виконано повністю

Статус «закінчено» — передбачає повне закінчення виконавчого провадження відповідно до статті 39 Закону України «Про виконавче провадження».

Провадження закінчується у випадках фактичного виконання рішення, визнання мирової угоди судом, скасування рішення суду або смерті боржника, якщо зобов'язання не допускає правонаступництва. По суті, це фінальна точка провадження, що вказує на повне виконання. Тобто, борг або інша вимога - стягнуті, майно передане стягувачу, аліменти або інші платежі сплачені.

Після присвоєння статусу «закінчено» виконавчий документ не може бути пред’явлений повторно, всі виконавчі дії припиняються, а всі арешти знімаються остаточно.

«Завершено»: провадження припинено, але борг залишається

Статус «завершено» передбачає повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження».

Такий статус в АСВП вказує на припинення виконавчого провадження з процесуальних або технічних підстав, але не обов'язково на його виконання.

Статус «завершено» зазвичай з'являється, коли виконавець повертає документ стягувачу через відсутність майна або коштів у боржника для стягнення, через неможливість розшукати боржника, або через сплив строку пред'явлення документа до виконання.

Як наслідок,  борг залишається дійсним, а стягувач може повторно звернутися до виконавця у встановленому законом порядку. Що стосується обмежень на майно чи кошти, то вони можуть бути зняті, проте залишається ризик поновлення провадження.

Отже, правильне розуміння статусів в АСВП допомагає уникнути хибних висновків щодо фактичного виконання рішення та правових наслідків для сторін.

