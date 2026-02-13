«Закончено» или «завершено»: в чем разница статусов исполнительного производства

Сторонам исполнительного производства стоит внимательно следить за статусами в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП), поскольку формулировки «закончено» и «завершено» имеют разное правовое значение. На этом подчеркнули в Гусятинском районном суде Тернопольской области.

Почему статус имеет значение

Статус производства в АСВП отражает фактическое состояние исполнения судебного решения или другого исполнительного документа. Именно он позволяет сторонам контролировать ход принудительного исполнения и своевременно реагировать на действия исполнителя.

В то же время сходство терминов «закончено» и «завершено» часто вводит пользователей в заблуждение. Судебная практика также свидетельствует о разграничении этих понятий.

«Закончено»: решение исполнено полностью

Статус «закончено» — предусматривает полное окончание исполнительного производства в соответствии со статьей 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Производство заканчивается в случаях фактического исполнения решения, признания мирового соглашения судом, отмены решения суда или смерти должника, если обязательство не допускает правопреемства. По сути, это финальная точка производства, которая указывает на полное исполнение. То есть долг или иное требование взысканы, имущество передано взыскателю, алименты или другие платежи уплачены.

После присвоения статуса «закончено» исполнительный документ не может быть предъявлен повторно, все исполнительные действия прекращаются, а все аресты снимаются окончательно.

«Завершено»: производство прекращено, но долг остается

Статус «завершено» предусматривает возврат исполнительного документа взыскателю в соответствии со статьей 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Такой статус в АСВП указывает на прекращение исполнительного производства по процессуальным или техническим основаниям, но не обязательно на его исполнение.

Статус «завершено» обычно появляется, когда исполнитель возвращает документ взыскателю из-за отсутствия имущества или средств у должника для взыскания, из-за невозможности разыскать должника или из-за истечения срока предъявления документа к исполнению.

Как следствие, долг остается действительным, а соответственно взыскатель может повторно обратиться к исполнителю в установленном законом порядке. Что касается ограничений на имущество или средства, то они могут быть сняты, однако остается риск возобновления производства.

Правильное понимание статусов в АСВП помогает избежать ошибочных выводов относительно фактического исполнения решения и правовых последствий для сторон.