  1. В Украине

«Закончено» или «завершено»: в чем разница статусов исполнительного производства

23:12, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Закончено» означает полное исполнение, тогда как «завершено» не всегда свидетельствует об уплате долга.
«Закончено» или «завершено»: в чем разница статусов исполнительного производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сторонам исполнительного производства стоит внимательно следить за статусами в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП), поскольку формулировки «закончено» и «завершено» имеют разное правовое значение. На этом подчеркнули в Гусятинском районном суде Тернопольской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему статус имеет значение

Статус производства в АСВП отражает фактическое состояние исполнения судебного решения или другого исполнительного документа. Именно он позволяет сторонам контролировать ход принудительного исполнения и своевременно реагировать на действия исполнителя.

В то же время сходство терминов «закончено» и «завершено» часто вводит пользователей в заблуждение. Судебная практика также свидетельствует о разграничении этих понятий.

«Закончено»: решение исполнено полностью

Статус «закончено» — предусматривает полное окончание исполнительного производства в соответствии со статьей 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Производство заканчивается в случаях фактического исполнения решения, признания мирового соглашения судом, отмены решения суда или смерти должника, если обязательство не допускает правопреемства. По сути, это финальная точка производства, которая указывает на полное исполнение. То есть долг или иное требование взысканы, имущество передано взыскателю, алименты или другие платежи уплачены.

После присвоения статуса «закончено» исполнительный документ не может быть предъявлен повторно, все исполнительные действия прекращаются, а все аресты снимаются окончательно.

«Завершено»: производство прекращено, но долг остается

Статус «завершено» предусматривает возврат исполнительного документа взыскателю в соответствии со статьей 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Такой статус в АСВП указывает на прекращение исполнительного производства по процессуальным или техническим основаниям, но не обязательно на его исполнение.

Статус «завершено» обычно появляется, когда исполнитель возвращает документ взыскателю из-за отсутствия имущества или средств у должника для взыскания, из-за невозможности разыскать должника или из-за истечения срока предъявления документа к исполнению.

Как следствие, долг остается действительным, а соответственно взыскатель может повторно обратиться к исполнителю в установленном законом порядке. Что касается ограничений на имущество или средства, то они могут быть сняты, однако остается риск возобновления производства.

Правильное понимание статусов в АСВП помогает избежать ошибочных выводов относительно фактического исполнения решения и правовых последствий для сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]