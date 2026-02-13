Офіс Військового омбудсмана не може складати адмінпротоколи без ухвалення відповідного законопроєкту
Подання скарги до Офісу Військового омбудсмана — це передбачений законом механізм інституційного захисту прав військовослужбовців. Однак Офіс Військового омбудсмана отримає право складати адміністративні протоколи й через суд притягати до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог лише після ухвалення законопроєкту №13267.
Наразі у Офісі пояснили, які скарги можуть розглядати, як правильно їх оформити та скільки може тривати розгляд.
Хто може подати скаргу
- військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів;
- члени добровольчих формувань територіальних громад;
- особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях;
- особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях;
- представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія Закону «Про Військового омбудсмана»;
- близькі родичі військовослужбовців у випадках, коли скарги подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються проходження ними служби.
Які скарги розглядає Офіс Військового омбудсмана
- щодо дій чи бездіяльності командирів, зокрема щодо питань проходження служби, переміщень, дисциплінарних питань тощо.
Коли скарга не може бути розглянута
- питання, викладені у скарзі, не пов’язані з проходженням військової служби;
- скарга стосується військовозобов’язаних (зокрема щодо питань, пов'язаних із військовим обліком та мобілізацією);
- скаржник просить розтлумачити правову позицію або норми законодавства;
- вимоги скарги є предметом судового провадження;
- скарга за своєю суттю є ідентичною скарзі, яку раніше вже розглядав Офіс Військового омбудсмана;
- скарга подана анонімно (за винятком випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення й містить фактичні дані, що можуть бути перевірені).
Яку інформацію потрібно вказати у скарзі
- дані заявника (ПІБ, місце перебування, електронна адреса або номер телефону);
- опис конкретної ситуації та обставин порушення;
- інформацію про орган або особу, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.
До скарги можна додавати копії документів, що підтверджують викладені обставини (накази, відповіді, довідки тощо). У разі подання скарги з боку представника скаржника — документи, що підтверджують його повноваження.
Скарги можуть бути індивідуальними або колективними. Колективні доцільні у випадках, коли одне й те саме порушення стосується групи військовослужбовців.
Які дії може вчинити Офіс за результатами розгляду
- призначити перевірку, на проведення якої дається 30 робочих днів; за наявності обґрунтованих підстав строк проведення перевірки може бути продовжений ще на 30 днів;
- направити матеріали скарги за належністю до відповідного органу;
- повернути скаргу без розгляду у разі наявності підстав.
Якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляють відповідні правоохоронні органи.
Офіс Військового омбудсмана розглядає скарги протягом 10 днів. У разі загрози життю чи здоров’ю військовослужбовців — протягом трьох днів.
Після розгляду скарги заявник отримує письмове повідомлення про ухвалене рішення — не пізніше ніж протягом трьох робочих днів із дня його ухвалення.
Які дії може вчинити Офіс за результатами перевірки
- підготувати висновки й рекомендації, обов’язкові до виконання;
- після ухвалення законопроєкту №13267 зможе складати адміністративні протоколи й через суд притягати до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог.
Як подати скаргу
- на електронну пошту: [email protected]
- через форму на сайті: тут.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.