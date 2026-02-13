Офіс Військового омбудсмана не може складати адмінпротоколи без ухвалення відповідного законопроєкту

Офіс Військового омбудсмана роз’яснив, хто і з яких питань може подати скаргу, як правильно її оформити та в які строки вона розглядається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подання скарги до Офісу Військового омбудсмана — це передбачений законом механізм інституційного захисту прав військовослужбовців. Однак Офіс Військового омбудсмана отримає право складати адміністративні протоколи й через суд притягати до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог лише після ухвалення законопроєкту №13267.

Наразі у Офісі пояснили, які скарги можуть розглядати, як правильно їх оформити та скільки може тривати розгляд.

Хто може подати скаргу

військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані під час проходження зборів;

члени добровольчих формувань територіальних громад;

особи, які на добровільній основі залучаються до руху опору на тимчасово окупованих територіях;

особовий склад правоохоронних органів, залучений до безпосередньої участі в бойових діях;

представники за довіреністю чи законні представники осіб, на яких поширюється дія Закону «Про Військового омбудсмана»;

близькі родичі військовослужбовців у випадках, коли скарги подаються в інтересах військовослужбовців і стосуються проходження ними служби.

Які скарги розглядає Офіс Військового омбудсмана

щодо дій чи бездіяльності командирів, зокрема щодо питань проходження служби, переміщень, дисциплінарних питань тощо.

Коли скарга не може бути розглянута

питання, викладені у скарзі, не пов’язані з проходженням військової служби;

скарга стосується військовозобов’язаних (зокрема щодо питань, пов'язаних із військовим обліком та мобілізацією);

скаржник просить розтлумачити правову позицію або норми законодавства;

вимоги скарги є предметом судового провадження;

скарга за своєю суттю є ідентичною скарзі, яку раніше вже розглядав Офіс Військового омбудсмана;

скарга подана анонімно (за винятком випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення й містить фактичні дані, що можуть бути перевірені).

Яку інформацію потрібно вказати у скарзі

дані заявника (ПІБ, місце перебування, електронна адреса або номер телефону);

опис конкретної ситуації та обставин порушення;

інформацію про орган або особу, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

До скарги можна додавати копії документів, що підтверджують викладені обставини (накази, відповіді, довідки тощо). У разі подання скарги з боку представника скаржника — документи, що підтверджують його повноваження.

Скарги можуть бути індивідуальними або колективними. Колективні доцільні у випадках, коли одне й те саме порушення стосується групи військовослужбовців.

Які дії може вчинити Офіс за результатами розгляду

призначити перевірку, на проведення якої дається 30 робочих днів; за наявності обґрунтованих підстав строк проведення перевірки може бути продовжений ще на 30 днів;

направити матеріали скарги за належністю до відповідного органу;

повернути скаргу без розгляду у разі наявності підстав.

Якщо під час розгляду скарги виявлено ознаки кримінального правопорушення, про це у визначеному законодавством порядку невідкладно повідомляють відповідні правоохоронні органи.

Офіс Військового омбудсмана розглядає скарги протягом 10 днів. У разі загрози життю чи здоров’ю військовослужбовців — протягом трьох днів.

Після розгляду скарги заявник отримує письмове повідомлення про ухвалене рішення — не пізніше ніж протягом трьох робочих днів із дня його ухвалення.

Які дії може вчинити Офіс за результатами перевірки

підготувати висновки й рекомендації, обов’язкові до виконання;

після ухвалення законопроєкту №13267 зможе складати адміністративні протоколи й через суд притягати до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог.

Як подати скаргу

на електронну пошту: [email protected]

через форму на сайті: тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.