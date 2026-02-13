  1. В Украине

Офис Военного омбудсмана не может составлять админпротоколы без принятия соответствующего законопроекта

13:17, 13 февраля 2026
Офис Военного омбудсмана разъяснил, кто и по каким вопросам может подать жалобу, как правильно ее оформить и в какие сроки она рассматривается.
Подача жалобы в Офис Военного омбудсмана — это предусмотренный законом механизм институциональной защиты прав военнослужащих. Однако право составлять административные протоколы и через суд привлекать к административной ответственности за невыполнение законных требований Офис Военного омбудсмана получит только после принятия законопроекта №13267.

В настоящее время в Офисе разъяснили, какие жалобы могут рассматриваться, как правильно их оформить и сколько может длиться рассмотрение.

Кто может подать жалобу

  • военнослужащие, резервисты и военнообязанные во время прохождения сборов;
  • члены добровольческих формирований территориальных громад;
  • лица, которые на добровольной основе привлекаются к движению сопротивления на временно оккупированных территориях;
  • личный состав правоохранительных органов, привлеченный к непосредственному участию в боевых действиях;
  • представители по доверенности или законные представители лиц, на которых распространяется действие Закона «О Военном омбудсмане»;
  • близкие родственники военнослужащих в случаях, когда жалобы подаются в интересах военнослужащих и касаются прохождения ими службы.

Какие жалобы рассматривает Офис Военного омбудсмана

  • относительно действий или бездействия командиров, в частности по вопросам прохождения службы, перемещений, дисциплинарных вопросов и т. п.

Когда жалоба не может быть рассмотрена

  • вопросы, изложенные в жалобе, не связаны с прохождением военной службы;
  • жалоба касается военнообязанных (в частности по вопросам, связанным с воинским учетом и мобилизацией);
  • заявитель просит разъяснить правовую позицию или нормы законодательства;
  • требования жалобы являются предметом судебного производства;
  • жалоба по своей сути идентична жалобе, которую ранее уже рассматривал Офис Военного омбудсмана;
  • жалоба подана анонимно (за исключением случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены).

Какую информацию необходимо указать в жалобе

  • данные заявителя (ФИО, место пребывания, электронный адрес или номер телефона);
  • описание конкретной ситуации и обстоятельств нарушения;
  • информацию об органе или лице, действия или бездействие которых обжалуются.

К жалобе можно добавлять копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства (приказы, ответы, справки и т. п.). В случае подачи жалобы представителем заявителя — документы, подтверждающие его полномочия.

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными. Коллективные целесообразны в случаях, когда одно и то же нарушение касается группы военнослужащих.

Какие действия может совершить Офис по результатам рассмотрения

  • назначить проверку, на проведение которой отводится 30 рабочих дней; при наличии обоснованных оснований срок проведения проверки может быть продлен еще на 30 дней;
  • направить материалы жалобы по принадлежности в соответствующий орган;
  • вернуть жалобу без рассмотрения при наличии оснований.

Если во время рассмотрения жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом в установленном законодательством порядке незамедлительно уведомляются соответствующие правоохранительные органы.

Офис Военного омбудсмана рассматривает жалобы в течение 10 дней. В случае угрозы жизни или здоровью военнослужащих — в течение трех дней.

После рассмотрения жалобы заявитель получает письменное уведомление о принятом решении — не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Какие действия может совершить Офис по результатам проверки

  • подготовить выводы и рекомендации, обязательные к исполнению;
  • после принятия законопроекта №13267 сможет составлять административные протоколы и через суд привлекать к административной ответственности за невыполнение законных требований.

Как подать жалобу

  • на электронную почту: [email protected]
  • через форму на сайте: здесь.

законопроект жалобы омбудсмен военнослужащие

