Вагітність і військова служба: які права та гарантії для жінок передбачає закон

Коли можна звільнитися, як оформити декрет та які виплати передбачені.

В українському війську нині служать близько 100 тисяч жінок із мільйона військовослужбовців. Орієнтовно 5,5 тисячі з них виконують завдання безпосередньо на передовій — як медикині, водії, операторки дронів та фахівчині інших спеціальностей. Усі жінки проходять службу добровільно.

У Рівненському обласному ТЦК та СП наголошують: закон гарантує вагітним військовослужбовицям право на звільнення зі служби, оформлення декретної відпустки, переведення на легшу посаду та захист від залучення до нарядів і чергувань без їхньої згоди.

Звільнення або продовження служби — за вибором військовослужбовиці

Під час дії воєнного стану вагітність є окремою підставою для звільнення зі служби — як для мобілізованих, так і для військовослужбовиць за контрактом. Для цього необхідно подати рапорт і додати медичний документ, що підтверджує вагітність. За потреби жінку можуть направити на військово-лікарську комісію для підтвердження стану здоров’я.

Водночас закон дозволяє продовжити службу за власним бажанням. У такому разі контракт діє до завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а військовослужбовиця отримує повне грошове забезпечення.

Які кроки необхідно зробити

У разі встановлення вагітності військовослужбовиця має:

Повідомити командування. Стати на медичний облік та отримати документальне підтвердження. Надати висновок про тимчасову непрацездатність або постанову військово-лікарської комісії, якщо стан здоров’я потребує зміни умов служби.

За медичним висновком та за згодою військовослужбовиці її можуть перевести на рівнозначну або нижчу посаду з меншим обсягом навантаження.

Відпустка та грошове забезпечення

Із 30-го тижня вагітності надається оплачувана відпустка — 70 календарних днів до пологів і 56 днів після. У разі ускладнень або народження двох і більше дітей післяпологова частина відпустки становить 70 днів.

Підставою є довідка військово-лікарської комісії відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (зі змінами). Для оформлення необхідно подати рапорт, медичні документи та пройти військово-лікарську комісію. Відкликання з цієї відпустки заборонене.

Допомога під час відпустки становить 100% грошового забезпечення, а її період зараховується до вислуги років у військовому званні.

Додаткові гарантії

Вагітних жінок не залучають до військових зборів.

Направлення у відрядження можливе лише за їхньою згодою.

Переведення на нижчу посаду через вагітність без згоди військовослужбовиці заборонене.

