Беременность и военная служба: какие права и гарантии для женщин предусматривает закон

15:42, 13 февраля 2026
Когда можно уволиться, как оформить декрет и какие выплаты предусмотрены.
В украинской армии в настоящее время служат около 100 тысяч женщин из миллиона военнослужащих. Ориентировочно 5,5 тысячи из них выполняют задачи непосредственно на передовой — как медики, водители, операторы дронов и специалисты других специальностей. Все женщины проходят службу добровольно.

В Ровенском областном ТЦК и СП подчеркивают: закон гарантирует беременным военнослужащим право на увольнение со службы, оформление декретного отпуска, перевод на более легкую должность и защиту от привлечения к нарядам и дежурствам без их согласия.

Увольнение или продолжение службы — по выбору военнослужащей

Во время действия военного положения беременность является отдельным основанием для увольнения со службы — как для мобилизованных, так и для военнослужащих по контракту. Для этого необходимо подать рапорт и приложить медицинский документ, подтверждающий беременность. При необходимости женщину могут направить на военно-врачебную комиссию для подтверждения состояния здоровья.

В то же время закон позволяет продолжить службу по собственному желанию. В таком случае контракт действует до завершения отпуска в связи с беременностью и родами, а военнослужащая получает полное денежное обеспечение.

Какие шаги необходимо сделать

В случае установления беременности военнослужащая должна:

  1. Сообщить командованию.
  2. Стать на медицинский учет и получить документальное подтверждение.
  3. Предоставить заключение о временной нетрудоспособности или постановление военно-врачебной комиссии, если состояние здоровья требует изменения условий службы.

По медицинскому заключению и с согласия военнослужащей ее могут перевести на равнозначную или нижестоящую должность с меньшим объемом нагрузки.

Отпуск и денежное обеспечение

С 30-й недели беременности предоставляется оплачиваемый отпуск — 70 календарных дней до родов и 56 дней после. В случае осложнений или рождения двух и более детей послеродовая часть отпуска составляет 70 дней.

Основанием является справка военно-врачебной комиссии в соответствии с приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года № 402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины» (с изменениями). Для оформления необходимо подать рапорт, медицинские документы и пройти военно-врачебную комиссию. Отзыв из этого отпуска запрещен.

Пособие во время отпуска составляет 100% денежного обеспечения, а его период засчитывается в выслугу лет в воинском звании.

Дополнительные гарантии

  • Беременных женщин не привлекают к военным сборам.
  • Направление в командировку возможно только с их согласия.
  • Перевод на нижестоящую должность из-за беременности без согласия военнослужащей запрещен.

