Як зареєструвати право власності на об’єкт незавершеного будівництва: умови та обмеження

Хто має право подати документи, які вимоги встановлює закон і в яких випадках державна реєстрація неможлива.

Управління державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості державної реєстрації права власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», неподільний об’єкт незавершеного будівництва — це об’єкт нерухомості (будівля або споруда), щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт і який не прийнято в експлуатацію, за умови що у його складі відсутні майбутні об’єкти нерухомості.

Такі об’єкти поділяються на:

неподільні житлові — ті, що належать до будівель житлових відповідно до класифікатора;

неподільні нежитлові — ті, що належать до будівель нежитлових та інженерних споруд.

Умови державної реєстрації

Державна реєстрація права власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва здійснюється згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за умови:

наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт;

набуття права на виконання будівельних робіт;

проведення технічної інвентаризації об’єкта.

Пункт 68 Порядку державної реєстрації речових прав та їх обтяжень (постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127) уточнює: перша реєстрація права власності проводиться відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України щодо особи, яка здійснює будівництво (замовника), якщо інше не встановлено законом.

Для цього у реєстрі мають бути відомості про:

зареєстроване право власності або інше речове право на земельну ділянку;

технічні характеристики об’єкта;

чинне право на виконання будівельних робіт.

Інформацію про технічні характеристики та право на виконання робіт державний реєстратор отримує з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Якщо право на виконання будівельних робіт набуто до запровадження єдиного реєстру відповідних документів, реєстратор за реквізитами, наданими заявником, звертається до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який видав такий документ.

Винятки та обмеження

Процедура не застосовується до державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва, що підлягають приватизації. У такому разі діють норми статті 27-1 Закону про державну реєстрацію.

Об’єктом права власності може бути виключно неподільний об’єкт незавершеного будівництва. Державна реєстрація права власності на подільні об’єкти незавершеного будівництва не допускається.

Подільним вважається об’єкт, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт, який не прийнято в експлуатацію і в складі якого проєктною документацією передбачено щонайменше два майбутні об’єкти нерухомості.

Під час реєстрації права власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обов’язково вносять відомості про відсоток готовності об’єкта (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141).

Вартість і територіальність

За проведення державної реєстрації протягом п’яти робочих днів справляється адміністративний збір у розмірі 330 гривень.

Реєстрацію здійснюють державні реєстратори прав або нотаріуси в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.

Водночас наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2023 року № 2179/5 передбачає, що незалежно від місцезнаходження нерухомого майна проводиться державна реєстрація прав на майно, розташоване в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях та місті Севастополі.

