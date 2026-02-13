  1. В Україні

Як зареєструвати право власності на об’єкт незавершеного будівництва: умови та обмеження

16:18, 13 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто має право подати документи, які вимоги встановлює закон і в яких випадках державна реєстрація неможлива.
Як зареєструвати право власності на об’єкт незавершеного будівництва: умови та обмеження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості державної реєстрації права власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону України «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», неподільний об’єкт незавершеного будівництва — це об’єкт нерухомості (будівля або споруда), щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт і який не прийнято в експлуатацію, за умови що у його складі відсутні майбутні об’єкти нерухомості.

Такі об’єкти поділяються на:

  • неподільні житлові — ті, що належать до будівель житлових відповідно до класифікатора;
  • неподільні нежитлові — ті, що належать до будівель нежитлових та інженерних споруд.

Умови державної реєстрації

Державна реєстрація права власності на неподільний об’єкт незавершеного будівництва здійснюється згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за умови:

  • наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт;
  • набуття права на виконання будівельних робіт;
  • проведення технічної інвентаризації об’єкта.

Пункт 68 Порядку державної реєстрації речових прав та їх обтяжень (постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127) уточнює: перша реєстрація права власності проводиться відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України щодо особи, яка здійснює будівництво (замовника), якщо інше не встановлено законом.

Для цього у реєстрі мають бути відомості про:

  • зареєстроване право власності або інше речове право на земельну ділянку;
  • технічні характеристики об’єкта;
  • чинне право на виконання будівельних робіт.

Інформацію про технічні характеристики та право на виконання робіт державний реєстратор отримує з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Якщо право на виконання будівельних робіт набуто до запровадження єдиного реєстру відповідних документів, реєстратор за реквізитами, наданими заявником, звертається до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який видав такий документ.

Винятки та обмеження

Процедура не застосовується до державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва, що підлягають приватизації. У такому разі діють норми статті 27-1 Закону про державну реєстрацію.

Об’єктом права власності може бути виключно неподільний об’єкт незавершеного будівництва. Державна реєстрація права власності на подільні об’єкти незавершеного будівництва не допускається.

Подільним вважається об’єкт, щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт, який не прийнято в експлуатацію і в складі якого проєктною документацією передбачено щонайменше два майбутні об’єкти нерухомості.

Під час реєстрації права власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обов’язково вносять відомості про відсоток готовності об’єкта (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141).

Вартість і територіальність

За проведення державної реєстрації протягом п’яти робочих днів справляється адміністративний збір у розмірі 330 гривень.

Реєстрацію здійснюють державні реєстратори прав або нотаріуси в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням нерухомого майна.

Водночас наказ Міністерства юстиції України від 9 червня 2023 року № 2179/5 передбачає, що незалежно від місцезнаходження нерухомого майна проводиться державна реєстрація прав на майно, розташоване в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях та місті Севастополі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст право власності нерухомість Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

Суддю Верховного Суду у відставці Бориса Гулька нагородили почесною відзнакою

Під час відкриття Судового року голова Верховного Суду нагородив суддю у відставці почесною відзнакою.

Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Втрачені біткоїни: Верховний Суд про мільйонні збитки та відповідальніcть за нанесену шкоду

Суд визнав, що навіть колосальні втрати не можуть бути компенсовані без належного підтвердження.

ЄСПЛ визнав незаконним перехоплення розмов адвоката у справі «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЄСПЛ підкреслив, що втручання у професійну комунікацію юриста потребує особливої аргументації та перевірки пропорційності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]