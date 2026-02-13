Как зарегистрировать право собственности на объект незавершенного строительства: условия и ограничения

Кто имеет право подать документы, какие требования устанавливает закон и в каких случаях государственная регистрация невозможна.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции разъяснило особенности государственной регистрации права собственности на неделимые объекты незавершенного строительства.

В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 1 Закона Украины «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут сооружены в будущем», неделимый объект незавершенного строительства — это объект недвижимости (здание или сооружение), в отношении которого получено право на выполнение строительных работ и который не принят в эксплуатацию, при условии что в его составе отсутствуют будущие объекты недвижимости.

Такие объекты подразделяются на:

неделимые жилые — те, которые относятся к зданиям жилым в соответствии с классификатором;

неделимые нежилые — те, которые относятся к зданиям нежилым и инженерным сооружениям.

Условия государственной регистрации

Государственная регистрация права собственности на неделимый объект незавершенного строительства осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» при условии:

наличия у заказчика строительства права собственности или пользования земельным участком, на котором сооружается объект;

приобретения права на выполнение строительных работ;

проведения технической инвентаризации объекта.

Пункт 68 Порядка государственной регистрации вещных прав и их обременений (постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1127) уточняет: первая регистрация права собственности проводится в соответствии со статьей 331 Гражданского кодекса Украины в отношении лица, осуществляющего строительство (заказчика), если иное не установлено законом.

Для этого в реестре должны быть сведения о:

зарегистрированном праве собственности или ином вещном праве на земельный участок;

технических характеристиках объекта;

действующем праве на выполнение строительных работ.

Информацию о технических характеристиках и праве на выполнение работ государственный регистратор получает из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Если право на выполнение строительных работ приобретено до введения единого реестра соответствующих документов, регистратор по реквизитам, предоставленным заявителем, обращается в орган государственной власти или орган местного самоуправления, выдавший такой документ.

Исключения и ограничения

Процедура не применяется к государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства, подлежащие приватизации. В таком случае действуют нормы статьи 27-1 Закона о государственной регистрации.

Объектом права собственности может быть исключительно неделимый объект незавершенного строительства. Государственная регистрация права собственности на делимые объекты незавершенного строительства не допускается.

Делимым считается объект, в отношении которого получено право на выполнение строительных работ, который не принят в эксплуатацию и в составе которого проектной документацией предусмотрено не менее двух будущих объектов недвижимости.

При регистрации права собственности в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество обязательно вносятся сведения о проценте готовности объекта (постановление Кабинета Министров Украины от 26 октября 2011 года № 1141).

Стоимость и территориальность

За проведение государственной регистрации в течение пяти рабочих дней взимается административный сбор в размере 330 гривен.

Регистрацию осуществляют государственные регистраторы прав или нотариусы в пределах Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя по местонахождению недвижимого имущества.

В то же время приказ Министерства юстиции Украины от 9 июня 2023 года № 2179/5 предусматривает, что независимо от местонахождения недвижимого имущества проводится государственная регистрация прав на имущество, расположенное в Автономной Республике Крым, Донецкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях и городе Севастополе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.