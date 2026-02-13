Зеленський у Мюнхені анонсував створення українсько-німецького підприємства з виробництва дронів

Президент заявив про нові кроки для посилення безпеки України та Європи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит до Мюнхена, що в Німеччині, де заплановані переговори для посилення спільної безпеки України та Європи.

За його словами, йдеться, зокрема, про створення першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. Також у програмі візиту — двосторонні та багатосторонні зустрічі з партнерами.

Президент наголосив на необхідності розширення спільних виробництв, зміцнення стійкості, координації та підвищення ефективності європейської архітектури безпеки.

«Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту», – резюмував Президент.

