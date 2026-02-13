  1. В Украине

Зеленский в Мюнхене анонсировал создание украинско-немецкого предприятия по производству дронов

13:33, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявил о новых шагах для усиления безопасности Украины и Европы.
Зеленский в Мюнхене анонсировал создание украинско-немецкого предприятия по производству дронов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Мюнхен, Германия, где запланированы переговоры по усилению совместной безопасности Украины и Европы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, речь идет, в частности, о создании первого совместного украинско-немецкого предприятия по производству дронов. Также в программе визита — двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Президент подчеркнул необходимость расширения совместных производств, укрепления устойчивости, координации и повышения эффективности европейской архитектуры безопасности.

«Самое важное, чего мы можем достичь вместе, — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты», — резюмировал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Европа Украина война Владимир Зеленский дрон переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]