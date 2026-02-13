Зеленский в Мюнхене анонсировал создание украинско-немецкого предприятия по производству дронов

Президент заявил о новых шагах для усиления безопасности Украины и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Мюнхен, Германия, где запланированы переговоры по усилению совместной безопасности Украины и Европы.

По его словам, речь идет, в частности, о создании первого совместного украинско-немецкого предприятия по производству дронов. Также в программе визита — двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Президент подчеркнул необходимость расширения совместных производств, укрепления устойчивости, координации и повышения эффективности европейской архитектуры безопасности.

«Самое важное, чего мы можем достичь вместе, — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты», — резюмировал Президент.

