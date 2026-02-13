  1. В Україні

Що буде з Інтернаціональним легіоном – Міноборони спростувало чутки про розпуск

15:06, 13 лютого 2026
Міноборони заявило про трансформацію Інтернаціональних легіонів без їх розпуску.
Що буде з Інтернаціональним легіоном – Міноборони спростувало чутки про розпуск
Міноборони заявило, що Інтернаціональні легіони не розпускають, а трансформують для підвищення ефективності. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті відомства у відповідь на поширення суперечливої інформації щодо реорганізації підрозділів іноземних добровольців.

У міністерстві пояснили, що «Інтернаціональний легіон» — це не окрема військова частина, а загальна назва мережі добровольчих формувань, які діють у різних структурах Сил оборони. Зокрема, йдеться про піхотні батальйони у складі Сухопутних військ ЗСУ та територіальної оборони, створені на початку повномасштабної війни для прийому іноземців. Саме ці підрозділи нині проходять етап трансформації.

Водночас, в оборонному відомстві зазначили, що продовжують роботу спецпідрозділи Міжнародного легіону ГУР МО, які виконують розвідувальні завдання. У Силах спеціальних операцій ЗСУ іноземні військові інтегровані до бойових груп разом з українськими військовослужбовцями. Також іноземців залучають до підрозділів Національної гвардії, зокрема до бригади оперативного призначення «Хартія».

У Міноборони наголосили, що підрозділи легіонерів інтегрують до складу досвідчених бригад Збройних сил України. Раніше вони часто діяли як легка піхота, а тепер у складі механізованих бригад отримають доступ до ресурсів і логістики регулярних з’єднань, зокрема до важкої техніки та посиленого прикриття.

Щодо вузькопрофільних фахівців, зокрема медиків, операторів БПЛА чи снайперів, у відомстві зазначили, що вони виконуватимуть завдання за своєю спеціалізацією у профільних підрозділах нових бригад. Іноземні військові також можуть обрати інші формування — підрозділи ГУР, ССО чи Нацгвардії.

У Міністерстві оборони підкреслили, що іноземні добровольці мають такі самі права, соціальні гарантії та рівень забезпечення, як і українські військовослужбовці.

