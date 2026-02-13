Что будет с Интернациональным легионом – Минобороны опровергло слухи о роспуске

Минобороны заявило о трансформации Интернациональных легионов без их роспуска.

Минобороны заявило, что Интернациональные легионы не распускают, а трансформируют для повышения эффективности. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства в ответ на распространение противоречивой информации о реорганизации подразделений иностранных добровольцев.

В министерстве пояснили, что «Интернациональный легион» — это не отдельная воинская часть, а общее название сети добровольческих формирований, действующих в различных структурах Сил обороны. В частности, речь идет о пехотных батальонах в составе Сухопутных войск ВСУ и территориальной обороны, созданных в начале полномасштабной войны для приема иностранцев. Именно эти подразделения сейчас проходят этап трансформации.

В то же время, в оборонном ведомстве отметили, что продолжают работу спецподразделения Международного легиона ГУР МО, которые выполняют разведывательные задачи. В Силах специальных операций ВСУ иностранные военные интегрированы в боевые группы вместе с украинскими военнослужащими. Также иностранцев привлекают в подразделения Национальной гвардии, в частности в бригаду оперативного назначения «Хартия».

В Минобороны подчеркнули, что подразделения легионеров будут интегрированы в состав опытных бригад Вооруженных сил Украины. Ранее они часто действовали как легкая пехота, а теперь в составе механизированных бригад получат доступ к ресурсам и логистике регулярных соединений, в частности к тяжелой технике и усиленному прикрытию.

Что касается узкопрофильных специалистов, в частности медиков, операторов БПЛА или снайперов, в ведомстве отметили, что они будут выполнять задачи по своей специализации в профильных подразделениях новых бригад. Иностранные военные также могут выбрать другие формирования — подразделения ГУР, ССО или Нацгвардии.

В Министерстве обороны подчеркнули, что иностранные добровольцы имеют такие же права, социальные гарантии и уровень обеспечения, как и украинские военнослужащие.

