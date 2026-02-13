У Женеві готують новий раунд переговорів України, США та Росії: хто поїде від Києва

17–18 лютого в Женеві відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

У Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі. Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи.

До делегації увійдуть:

Кирило Буданов

Андрій Гнатов

Давид Арахамія

Сергій Кислиця

Вадим Скібіцький

Рустем Умєров

Як зазначив Умєров, делегація готується до серйозної і відповідальної роботи.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир», - зазначив Умєров.

