  1. В Україні

У Женеві готують новий раунд переговорів України, США та Росії: хто поїде від Києва

14:50, 13 лютого 2026
17–18 лютого в Женеві відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
У Женеві 17–18 лютого запланований наступний раунд тристоронніх перемовин за участю України, США та Росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

За його словами, українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі. Президент Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи.

До делегації увійдуть:

  • Кирило Буданов
  • Андрій Гнатов
  • Давид Арахамія
  • Сергій Кислиця
  • Вадим Скібіцький
  • Рустем Умєров

Як зазначив Умєров, делегація готується до серйозної і відповідальної роботи.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир», - зазначив Умєров.

