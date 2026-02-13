В Женеве готовят новый раунд переговоров Украины, США и России: кто поедет от Киева
В Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, украинская делегация уже начала подготовку к встрече. Президент Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы.
В делегацию войдут:
- Кирилл Буданов
- Андрей Гнатов
- Давид Арахамия
- Сергей Кислица
- Вадим Скибицкий
- Рустем Умеров
Как отметил Умеров, делегация готовится к серьезной и ответственной работе
«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в рамках, определенных главой государства. Цель неизменна – устойчивый и долгосрочный мир», — отметил Умеров.
