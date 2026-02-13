  1. В Украине

В Женеве готовят новый раунд переговоров Украины, США и России: кто поедет от Киева

14:50, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
17-18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией
В Женеве готовят новый раунд переговоров Украины, США и России: кто поедет от Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Женеве 17–18 февраля запланирован следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, украинская делегация уже начала подготовку к встрече. Президент Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы.

В делегацию войдут:

  • Кирилл Буданов
  • Андрей Гнатов
  • Давид Арахамия
  • Сергей Кислица
  • Вадим Скибицкий
  • Рустем Умеров

Как отметил Умеров, делегация готовится к серьезной и ответственной работе

«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в рамках, определенных главой государства. Цель неизменна – устойчивый и долгосрочный мир», — отметил Умеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]