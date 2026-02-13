В Резерв+ тестують оновлену відстрочку для багатодітних батьків

У тестуванні можуть взяти участь багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та мають трьох або більше дітей до 18 років.

Фото: mod.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України повідомило, що тестує оновлену відстрочку в Резерв+ для багатодітних батьків.

Невдовзі багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку через Резерв+ незалежно від сімейного стану

«Невдовзі багатодітні батьки зможуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+ незалежно від сімейного стану. Міноборони розпочинає бета-тестування функції. Щоб взяти участь, потрібно заповнити форму», - йдеться у заяві.

Що змінилося

Раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн лише якщо мали трьох чи більше дітей в одному шлюбі. Тепер під час перевірки будуть враховуватись всі діти до 18 років – незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні. Окремо система автоматично перевірятиме, чи є борги по аліментах у Єдиному реєстрі боржників.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошуються багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки та:

мають трьох або більше дітей до 18 років – враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану;

не є боржниками зі сплати аліментів – тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;

дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;

діти мають бути народжені в Україні.

У Мінобороні додали, що на першому етапі послуга буде доступна лише для користувачів зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в Резерв+ для всіх багатодітних батьків.

«Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість по аліментах понад суму тримісячних платежів, відстрочку не буде надано. Спершу потрібно оновити інформацію в реєстрах та погасити заборгованість.

Відстрочка в Резерв+ отримується без довідок і паперових заяв – система автоматично перевіряє дані через взаємодію з державними реєстрами. Користувач подає запит у застосунку, система перевіряє підстави, і якщо вони підтверджуються — інформація про відстрочку з’являється в електронному військово-обліковому документі. Зазвичай це займає від кількох хвилин до кількох годин. Такий підхід робить процес прозорим, зменшує вплив людського фактору і знижує навантаження на державні установи», - заявили у міністерстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.