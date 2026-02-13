В Резерв+ тестируют обновленную отсрочку для многодетных отцов

В тестировании могут принять участие многодетные отцов, которые еще не имеют оформленной отсрочки и имеют трех или более детей до 18 лет.

Министерство обороны Украины сообщило, что тестирует обновленную отсрочку в «Резерв+» для многодетных отцов.

Вскоре многодетные родители смогут оформить отсрочку через «Резерв+» независимо от семейного положения.

«Вскоре многодетные родители смогут оформить отсрочку через приложение “Резерв+” независимо от семейного положения. Минобороны начинает бета-тестирование функции. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму», — говорится в заявлении.

Что изменилось

Ранее многодетные отцы могли оформить отсрочку онлайн только если имели трех или более детей в одном браке. Теперь при проверке будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от того, рождены ли они в действующем браке или нет. Отдельно система автоматически будет проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются многодетные отцы, которые еще не имеют оформленной отсрочки и:

имеют трех или более детей до 18 лет — учитываются все дети, независимо от семейного положения;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

данные отца (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;

дети должны быть рождены в Украине.

В Минобороны добавили, что на первом этапе услуга будет доступна только для пользователей из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функция станет доступной в «Резерв+» для всех многодетных отцов.

«Если данные в реестрах неактуальны или имеется задолженность по алиментам свыше суммы трехмесячных платежей, отсрочка не будет предоставлена. Сначала необходимо обновить информацию в реестрах и погасить задолженность.

Отсрочка в «Резерв+» предоставляется без справок и бумажных заявлений — система автоматически проверяет данные через взаимодействие с государственными реестрами. Пользователь подает запрос в приложении, система проверяет основания, и если они подтверждаются — информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе. Обычно это занимает от нескольких минут до нескольких часов. Такой подход делает процесс прозрачным, уменьшает влияние человеческого фактора и снижает нагрузку на государственные учреждения», — заявили в министерстве.

