Безпека праці під час відключень світла — обов’язкові кроки для роботодавця

В умовах війни в Україні діють аварійні та погодинні відключення електроенергії, які суттєво підвищують ризики виробничого травматизму. Раптова зупинка обладнання, відсутність освітлення та неконтрольований запуск техніки після відновлення живлення можуть призвести до серйозних наслідків. Тому роботодавець зобов’язаний заздалегідь організувати систему безпеки на період знеструмлень, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

«Насамперед має бути призначена відповідальна особа, яка координує дії під час відключення та відновлення електропостачання. Саме вона приймає рішення щодо зупинки робіт, контролює безпечний запуск обладнання та запобігає хаотичним діям персоналу», - заявили у ПФ.

Також там підкреслили, що не менш важливими є чіткі інструкції для кожного робочого місця. Працівники мають знати, як діяти в умовах відсутності світла, як безпечно користуватися електроінструментами та як пересуватися територією підприємства у темний час.

Ефективним інструментом профілактики травм є практичні тренування та навчання персоналу. Формальне ознайомлення з інструкціями не замінює відпрацювання реальних сценаріїв дій під час знеструмлень.

У ПФ зазначили, особливу увагу слід приділити аварійному освітленню, яке має вмикатися автоматично. Якщо це неможливо – працівники повинні бути забезпечені ліхтарями та знати місця їх зберігання.

Крім того, запуск обладнання після відновлення електропостачання допускається лише з дозволу відповідальної особи після перевірки технічного стану та відсутності людей в небезпечній зоні.

Усі працівники мають бути поінформовані про дії під час повітряної тривоги, евакуації чи бойових дій, адже в критичних умовах не повинно залишатися запитань «Що робити далі?».

«Також звертаємось до працівників: в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства дбайте про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей», - додали у ПФ.

