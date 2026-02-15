  1. В Україні

Безпека праці під час відключень світла — обов’язкові кроки для роботодавця

07:18, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФ зазначили, усі працівники мають бути поінформовані про дії під час повітряної тривоги, евакуації чи бойових дій.
Безпека праці під час відключень світла — обов’язкові кроки для роботодавця
Фото: oppb.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах війни в Україні діють аварійні та погодинні відключення електроенергії, які суттєво підвищують ризики виробничого травматизму. Раптова зупинка обладнання, відсутність освітлення та неконтрольований запуск техніки після відновлення живлення можуть призвести до серйозних наслідків. Тому роботодавець зобов’язаний заздалегідь організувати систему безпеки на період знеструмлень, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Насамперед має бути призначена відповідальна особа, яка координує дії під час відключення та відновлення електропостачання. Саме вона приймає рішення щодо зупинки робіт, контролює безпечний запуск обладнання та запобігає хаотичним діям персоналу», - заявили у ПФ.

Також там підкреслили, що не менш важливими є чіткі інструкції для кожного робочого місця. Працівники мають знати, як діяти в умовах відсутності світла, як безпечно користуватися електроінструментами та як пересуватися територією підприємства у темний час.

Ефективним інструментом профілактики травм є практичні тренування та навчання персоналу. Формальне ознайомлення з інструкціями не замінює відпрацювання реальних сценаріїв дій під час знеструмлень.

У ПФ зазначили, особливу увагу слід приділити аварійному освітленню, яке має вмикатися автоматично. Якщо це неможливо – працівники повинні бути забезпечені ліхтарями та знати місця їх зберігання.

Крім того, запуск обладнання після відновлення електропостачання допускається лише з дозволу відповідальної особи після перевірки технічного стану та відсутності людей в небезпечній зоні.

Усі працівники мають бути поінформовані про дії під час повітряної тривоги, евакуації чи бойових дій, адже в критичних умовах не повинно залишатися запитань «Що робити далі?».

«Також звертаємось до працівників: в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства дбайте про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]