  1. В Украине

Безопасность труда во время отключений света — обязательные шаги для работодателя

07:18, 15 февраля 2026
В ПФ отметили, что все работники должны быть проинформированы о действиях во время воздушной тревоги, эвакуации или боевых действий.
Фото: oppb.com.ua
В условиях войны в Украине действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии, которые существенно повышают риски производственного травматизма. Внезапная остановка оборудования, отсутствие освещения и неконтролируемый запуск техники после восстановления питания могут привести к серьезным последствиям. Поэтому работодатель обязан заранее организовать систему безопасности на период обесточиваний, сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

«Прежде всего должно быть назначено ответственное лицо, которое координирует действия во время отключения и восстановления электроснабжения. Именно оно принимает решения о прекращении работ, контролирует безопасный запуск оборудования и предотвращает хаотичные действия персонала», — заявили в ПФ.

Также там подчеркнули, что не менее важны четкие инструкции для каждого рабочего места. Работники должны знать, как действовать в условиях отсутствия света, как безопасно пользоваться электроинструментами и как передвигаться по территории предприятия в темное время.

Эффективным инструментом профилактики травм являются практические тренировки и обучение персонала. Формальное ознакомление с инструкциями не заменяет отработку реальных сценариев действий во время обесточиваний.

В ПФ отметили, что особое внимание следует уделить аварийному освещению, которое должно включаться автоматически. Если это невозможно — работники должны быть обеспечены фонарями и знать места их хранения.

Кроме того, запуск оборудования после восстановления электроснабжения допускается только с разрешения ответственного лица после проверки технического состояния и отсутствия людей в опасной зоне.

Все работники должны быть проинформированы о действиях во время воздушной тревоги, эвакуации или боевых действий, ведь в критических условиях не должно оставаться вопросов «Что делать дальше?».

«Также обращаемся к работникам: в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия заботьтесь о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей», — добавили в ПФ.

Пенсионный фонд

