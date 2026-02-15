ЄС не готовий назвати дату вступу України – Кая Каллас

Кая Каллас заявила, що держави-члени не підтримують визначення конкретного року членства.

Європейські уряди наразі не готові надати Україні конкретну дату вступу до Європейського Союзу, попри відповідні заклики Києва. Про це заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, яку цитує Reuters.

За словами Каллас, у держав-членів немає готовності визначити конкретний рік приєднання України до блоку, незважаючи на вимогу президента Володимир Зеленський. Напередодні він знову наголосив, що дата вступу має стати частиною гарантій безпеки в межах остаточного мирного пакета з Росією.

Виступаючи на панелі Мюнхенська конференція з безпеки, Каллас зазначила, що попереду ще багато роботи.

За інформацією дипломатів, можливе членство України у 2027 році згадувалося у 20-пунктному мирному плані, який обговорювали між США, Україною та ЄС як інструмент забезпечення економічного відновлення після війни. Однак у низці країн ЄС вважають будь-яку фіксовану дату нереалістичною, наголошуючи, що вступ до Євросоюзу відбувається за принципом досягнень і просувається лише за умови адаптації законодавства країни до стандартів ЄС.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримав позицію Каллас, зазначивши, що серед лідерів держав немає готовності погодити конкретну дату. Водночас він підкреслив, що ЄС за потреби здатен знайти прийнятну формулу, але при цьому слід враховувати інтереси країн Західних Балкан та Молдови, які тривалий час претендують на членство.

Рінкевичс також наголосив на зв’язку питання розширення з перспективами мирної угоди. За його словами, без зрушень з боку Росії досягнення домовленостей виглядає малоймовірним.

Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Київ наполягає на просуванні переговорів, попри війну та позицію Угорщини, яка блокує початок детальних перемовин про членство.

