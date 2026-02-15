  1. В Украине
  2. / В мире

ЕС не готов назвать дату вступления Украины – Кая Каллас

16:10, 15 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кая Каллас заявила, что государства-члены не поддерживают определение конкретного года членства.
ЕС не готов назвать дату вступления Украины – Кая Каллас
Фото: Anadolu
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские правительства пока не готовы предоставить Украине конкретную дату вступления в Европейский Союз, несмотря на соответствующие призывы Киева. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которую цитирует Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Каллас, у государств-членов нет готовности определить конкретный год присоединения Украины к блоку, несмотря на требование президента Владимира Зеленского. Накануне он вновь подчеркнул, что дата вступления должна стать частью гарантий безопасности в рамках окончательного мирного пакета с Россией.

Выступая на панели Мюнхенская конференция по безопасности, Каллас отметила, что впереди еще много работы.

По информации дипломатов, возможное членство Украины в 2027 году упоминалось в 20-пунктном мирном плане, который обсуждали между США, Украиной и ЕС как инструмент обеспечения экономического восстановления после войны. Однако в ряде стран ЕС считают любую фиксированную дату нереалистичной, отмечая, что вступление в Евросоюз происходит по принципу достижений и продвигается только при условии адаптации законодательства страны к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал позицию Каллас, отметив, что среди лидеров государств нет готовности согласовать конкретную дату. В то же время он подчеркнул, что ЕС при необходимости способен найти приемлемую формулу, но при этом следует учитывать интересы стран Западных Балкан и Молдовы, которые долгое время претендуют на членство.

Ринкевичс также подчеркнул связь вопроса расширения с перспективами мирного соглашения. По его словам, без сдвигов со стороны России достижение договоренностей выглядит маловероятным.

Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Киев настаивает на продвижении переговоров, несмотря на войну и позицию Венгрии, которая блокирует начало детальных переговоров о членстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]