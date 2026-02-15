ЕС не готов назвать дату вступления Украины – Кая Каллас

Кая Каллас заявила, что государства-члены не поддерживают определение конкретного года членства.

Европейские правительства пока не готовы предоставить Украине конкретную дату вступления в Европейский Союз, несмотря на соответствующие призывы Киева. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которую цитирует Reuters.

По словам Каллас, у государств-членов нет готовности определить конкретный год присоединения Украины к блоку, несмотря на требование президента Владимира Зеленского. Накануне он вновь подчеркнул, что дата вступления должна стать частью гарантий безопасности в рамках окончательного мирного пакета с Россией.

Выступая на панели Мюнхенская конференция по безопасности, Каллас отметила, что впереди еще много работы.

По информации дипломатов, возможное членство Украины в 2027 году упоминалось в 20-пунктном мирном плане, который обсуждали между США, Украиной и ЕС как инструмент обеспечения экономического восстановления после войны. Однако в ряде стран ЕС считают любую фиксированную дату нереалистичной, отмечая, что вступление в Евросоюз происходит по принципу достижений и продвигается только при условии адаптации законодательства страны к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал позицию Каллас, отметив, что среди лидеров государств нет готовности согласовать конкретную дату. В то же время он подчеркнул, что ЕС при необходимости способен найти приемлемую формулу, но при этом следует учитывать интересы стран Западных Балкан и Молдовы, которые долгое время претендуют на членство.

Ринкевичс также подчеркнул связь вопроса расширения с перспективами мирного соглашения. По его словам, без сдвигов со стороны России достижение договоренностей выглядит маловероятным.

Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Киев настаивает на продвижении переговоров, несмотря на войну и позицию Венгрии, которая блокирует начало детальных переговоров о членстве.

