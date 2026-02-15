У Рівному чоловік облив 74-річного батька бензином та підпалив: той згорів заживо
У Рівному правоохоронці затримали зловмисника, який облив батька бензином та підпалив. Про це повідомляє поліція регіону.
Вказується, що ввечері 14 лютого до поліції повідомила 71-річна рівнянка, що до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини, має ознаки наркотичного спʼяніння та вчиняє конфлікт.
Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.
На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.
74-річний чоловік загинув на місці події.
Встановлено, що за вчинення домашнього насильства стосовно 36-річного чоловіка діяв тимчасовий заборонний припис, умови якого він порушив.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
У фігуранта відібрали біологічні зразки для визначення стану спʼяніння.
За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
