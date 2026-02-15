У Рівному чоловік облив 74-річного батька бензином та підпалив: той згорів заживо

Під час сімейної сварки через вимагання грошей 36-річний чоловік облив батька бензином і підпалив його в квартирі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному правоохоронці затримали зловмисника, який облив батька бензином та підпалив. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що ввечері 14 лютого до поліції повідомила 71-річна рівнянка, що до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини, має ознаки наркотичного спʼяніння та вчиняє конфлікт.

Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі.

74-річний чоловік загинув на місці події.

Встановлено, що за вчинення домашнього насильства стосовно 36-річного чоловіка діяв тимчасовий заборонний припис, умови якого він порушив.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У фігуранта відібрали біологічні зразки для визначення стану спʼяніння.

За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.