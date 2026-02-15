  1. В Украине

В Ровно мужчина облил 74-летнего отца бензином и поджег: тот сгорел заживо

17:58, 15 февраля 2026
Во время семейной ссоры из-за требования денег 36-летний мужчина облил отца бензином и поджег его в квартире.
В Ровно мужчина облил 74-летнего отца бензином и поджег: тот сгорел заживо
В Ровно правоохранители задержали злоумышленника, который облил отца бензином и поджег. Об этом сообщает полиция региона.

Отмечается, что вечером 14 февраля в полицию обратилась 71-летняя жительница Ровно и сообщила, что в квартиру на улице Назара Небожинского пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющейся жидкости, имеет признаки наркотического опьянения и устраивает конфликт.

Мужчина начал требовать у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, который также находился дома, возникла ссора. В ходе конфликта сын облил отца бензином и поджег.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и ликвидировали пожар в квартире.

74-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Установлено, что в отношении 36-летнего мужчины действовало временное запретительное предписание за совершение домашнего насилия, условия которого он нарушил.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

У подозреваемого отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Национальная полиция полиция Ровно

