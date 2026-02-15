  1. В Україні

Із 16 лютого обмежать рух через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй»: що зміниться для водіїв

17:04, 15 лютого 2026
З 16 лютого в будні з 09:00 до 16:00 у пункті пропуску призупинятимуть оформлення авто через ремонт мосту.
З 16 лютого у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» запроваджуються тимчасові обмеження для транспортних засобів. Причина — реконструкція мосту через річку Тиса на українсько-румунському кордоні. Про це повідомляє ДПСУ.

У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Водночас пішохідне сполучення через кордон здійснюватиметься без обмежень.

Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

Прикордонники закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону з Румунією.

прикордонники Державна прикордонна служба кордон перетин кордону

