  1. В Украине

С 16 февраля ограничат движение через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией»: что изменится для водителей

17:04, 15 февраля 2026
С 16 февраля в будние дни с 09:00 до 16:00 в пункте пропуска будет приостанавливаться оформление автомобилей из-за ремонта моста.
С 16 февраля в пункте пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» вводятся временные ограничения для транспортных средств. Причина — реконструкция моста через реку Тиса на украинско-румынской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.

В то же время пешеходное сообщение через границу будет осуществляться без ограничений.

Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.

Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы с Румынией.

