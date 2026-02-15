С 16 февраля ограничат движение через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией»: что изменится для водителей
С 16 февраля в пункте пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацией» вводятся временные ограничения для транспортных средств. Причина — реконструкция моста через реку Тиса на украинско-румынской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.
В то же время пешеходное сообщение через границу будет осуществляться без ограничений.
Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.
Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы с Румынией.
