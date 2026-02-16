Зеленський підписав указ про санкції проти 10 російських спортсменів

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти десяти російських спортсменів, які підтримують війну.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських спортсменів, що підтримують агресію РФ, причетні до викрадення українських дітей і незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Відповідній указ опубліковано на сайті глави держави.

В Офісі Президента зазначили, що санкційний пакет був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст, член національної олімпійської збірної команди України Владислав Гераскевич.

Серед підсанкційних осіб – ті, хто відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і тимчасово окупований півострів Крим, публічно виправдовує російську агресію проти України та окупацію українських територій, збирає кошти для російських окупантів і проводить заходи для українських дітей, яких незаконно викрала Росія.

