Зеленский подписал указ о санкциях против 10 российских спортсменов

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против десяти российских спортсменов, поддерживающих войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против десяти российских спортсменов, поддерживающих агрессию РФ, причастные к похищению украинских детей и незаконно посещают временно оккупированные территории Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В Офисе Президента отметили, что санкционный пакет был сформирован на основе петиции, подготовленной украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем.

Среди подсанкционных лиц – те, кто посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и временно оккупированный полуостров Крым, публично оправдывает российскую агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий, собирает средства для российских оккупантов и проводит мероприятия для украинских детей, которых незаконно украли.

