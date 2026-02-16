Апеляційна палата ВАКС частково зняла арешт із майна Юлії Тимошенко та її чоловіка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково скасувала рішення ВАКС стосовно арешту майна народної депутатки Юлії Тимошенко. Про це розповіли у АП ВАКС.

«За результатами розгляду апеляційної скарги колегія суддів АП ВАКС частково скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС, якою було накладено арешт на майно чоловіка підозрюваної, проте відмовлено в арешті коштів, розміщених на її банківських рахунках», - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що у цій частині колегія суддів АП ВАКС постановила нову ухвалу, якою наклала арешт на кошти підозрюваної, розміщені на її банківському рахунку (вклад), і відмовила у накладенні арешту на три автомобілі та два гаражі, що зареєстровані на її чоловіка.

Іншу ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині накладення арешту на кошти у сумі 6300 доларів.

В інших частинах ухвали слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «не знайшли нічого», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула висунуті звинувачення та назвала обшуки політично вмотивованими. Вона припустила, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і спробами тиску на політичних опонентів.

ВАКС частково арештував майно Юлії Тимошенко.

