  1. В Украине

Апелляционная палата ВАКС частично сняла арест с имущества Юлии Тимошенко и ее мужа

19:42, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
АП ВАКС постановила наложить арест на счет Юлии Тимошенко, но отменила арест трех автомобилей и двух гаражей, принадлежащих ее мужу.
Апелляционная палата ВАКС частично сняла арест с имущества Юлии Тимошенко и ее мужа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила решение ВАКС об аресте имущества народного депутата Юлии Тимошенко. Об этом рассказали в АП ВАКС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей АП ВАКС частично отменила определение следователя судьи ВАКС, которым был наложен арест на имущество мужчины подозреваемой, однако отказано в аресте средств, размещенных на ее банковских счетах», - говорится в сообщении.

Стало известно, что в этой части коллегия судей АП ВАКС постановила новое постановление, которым наложила арест на средства подозреваемого, размещенные на ее банковском счету (вклад), и отказала в наложении ареста на три автомобиля и два гаража, зарегистрированных на мужа.

Другое определение следователя судьи ВАКС отменено в части наложения ареста на средства в сумме 6300 долларов.

В других частях определения следователя судьи оставлены по-прежнему, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер партии «Батькивщина» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

ВАКС частично арестовал имущество Юлии Тимошенко. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд арест ВАКС Юлия Тимошенко Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]