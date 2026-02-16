Апелляционная палата ВАКС частично сняла арест с имущества Юлии Тимошенко и ее мужа

АП ВАКС постановила наложить арест на счет Юлии Тимошенко, но отменила арест трех автомобилей и двух гаражей, принадлежащих ее мужу.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично отменила решение ВАКС об аресте имущества народного депутата Юлии Тимошенко. Об этом рассказали в АП ВАКС.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей АП ВАКС частично отменила определение следователя судьи ВАКС, которым был наложен арест на имущество мужчины подозреваемой, однако отказано в аресте средств, размещенных на ее банковских счетах», - говорится в сообщении.

Стало известно, что в этой части коллегия судей АП ВАКС постановила новое постановление, которым наложила арест на средства подозреваемого, размещенные на ее банковском счету (вклад), и отказала в наложении ареста на три автомобиля и два гаража, зарегистрированных на мужа.

Другое определение следователя судьи ВАКС отменено в части наложения ареста на средства в сумме 6300 долларов.

В других частях определения следователя судьи оставлены по-прежнему, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер партии «Батькивщина» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

ВАКС частично арестовал имущество Юлии Тимошенко.

