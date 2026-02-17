Коли у киян з’явиться більше світла та тепла – спрогнозував нардеп
Народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк спрогнозував, що українці, зокрема кияни, зможуть відчути полегшення у графіках відключень електроенергії та покращення теплопостачання вже з березня.
«Нам залишилося не так багато часу, щоб перетерпіти. Сподіваюсь, що вже з березня місяця буде незначне послаблення графіків відключень і ситуація з теплопостачанням також буде кращою», – сказав він в етері «Київ24».
За його словами, цими вихідними відключення світла були менш тривалими, ніж протягом попередніх тижнів, завдяки зменшенню споживання промислових об’єктів та запуску сонячних електростанцій, які додали генерацію в мережу.
Нагорняк зазначив, що вже наступного тижня очікується додатковий об’єм електроенергії від маленьких домашніх СЕС і великих промислових станцій. «По Україні більше 20 тисяч маленьких сонячних електростанцій, які працюють і по зеленому тарифу, і для власних потреб», – додав він.
Водночас парламентар констатував, що ситуація в Києві залишається складною. Багато багатоквартирних будинків залишаються без тепла, і значна частина жителів, які живляться від Дарницької ТЕЦ, ймовірно, не отримає опалення до кінця сезону.
«Маємо значний дефіцит в енергосистемі. Маємо величезні проблеми з теплопостачанням у місті Києві. Більше тисячі багатоквартирних будинків в Києві залишається без тепла і з великою ймовірністю ті, хто живляться від Дарницької ТЕЦ, до кінця опалювального сезону подати тепло туди неможливо буде», – підкреслив Нагорняк.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.