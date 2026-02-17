  1. В Украине

Когда у киевлян появится больше света и тепла – спрогнозировал нардеп

14:00, 17 февраля 2026
По словам Нагорняка, ситуация с отключениями и теплоснабжением улучшится примерно весной, но проблемы останутся.
Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк прогнозирует, что украинцы, в частности киевляне, смогут почувствовать облегчение в графиках отключений электроэнергии и улучшение теплоснабжения уже с марта.

«Нам осталось не так много времени, чтобы перетерпеть. Надеюсь, что уже с марта месяца будет незначительное ослабление графиков отключений и ситуация с теплоснабжением также будет лучше», — сказал он в эфире «Киев24».

По его словам, в эти выходные отключения света были менее продолжительными, чем в течение предыдущих недель, благодаря уменьшению потребления промышленных объектов и запуску солнечных электростанций, которые добавили генерацию в сеть.

Нагорняк отметил, что уже на следующей неделе ожидается дополнительный объем электроэнергии от маленьких домашних СЭС и крупных промышленных станций. «По Украине более 20 тысяч маленьких солнечных электростанций, которые работают и по зеленому тарифу, и для собственных нужд», – добавил он.

В то же время парламентарий констатировал, что ситуация в Киеве остается сложной. Многие многоквартирные дома остаются без тепла, и значительная часть жителей, которые питаются от Дарницкой ТЭЦ, вероятно, не получит отопление до конца сезона.

«Имеем значительный дефицит в энергосистеме. Имеем огромные проблемы с теплоснабжением в городе Киеве. Более тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без тепла и, с большой вероятностью, тем, кто питается от Дарницкой ТЭЦ, до конца отопительного сезона подать тепло туда будет невозможно», – подчеркнул Нагорняк.

