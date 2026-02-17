У Чорнобильському заповіднику зафіксували річкову видру – спритну мисливиця з високим інтелектом

Тварина з високим рівнем інтелекту та соціальною поведінкою живе серед природи зони відчуження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник зафіксували річкову видру, відому своєю спритністю та високим рівнем інтелекту. Про це повідомили фахівці заповідника.

Дослідники зазначають, що річкова видра має гнучке тіло довжиною 55–100 см та вагу 5–10 кг. Ці тварини соціальні, утворюють великі групи та використовують різноманітні звуки для спілкування під час ігор, полювання чи при небезпеці.

Видри переважно живуть у воді, де добувають рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних. «Це азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти», – зазначають дослідники.

На сушу видри виходять часто: вони полюбляють ковзати по бруду або льоду, а також жонглюють камінням, використовуючи груди й живіт.

Фахівці підкреслюють, що річкові видри зустрічаються практично по всій Європі, зокрема й у Чорнобильському заповіднику, де вони мають сприятливі умови для проживання та розмноження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.