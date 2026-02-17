В Чернобыльском заповеднике зафиксировали речную выдру – ловкую охотницу с высоким интеллектом

Животное с высоким уровнем интеллекта и социальным поведением живет среди природы зоны отчуждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали речную выдру, известную своей ловкостью и высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщили специалисты заповедника.

Исследователи отмечают, что речная выдра имеет гибкое тело длиной 55–100 см и весом 5–10 кг. Эти животные социальны, образуют большие группы и используют различные звуки для общения во время игр, охоты или при опасности.

Выдры преимущественно живут в воде, где добывают рыбу, раков, жуков, крабов и других беспозвоночных. «Это азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть», — отмечают исследователи.

На сушу выдры выходят часто: они любят скользить по грязи или льду, а также жонглируют камнями, используя грудь и живот.

Специалисты подчеркивают, что речные выдры встречаются практически по всей Европе, в том числе и в Чернобыльском заповеднике, где они имеют благоприятные условия для проживания и размножения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.